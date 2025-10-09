Nadajniki na szczycie góry i pod ziemią. To część większego planu Orange

Pomarańczowy operator nie zwalnia tempa z modernizacją i budową nowych stacji bazowych. Jednak to nowa odsłona sieci 5G jest prawdziwą gwiazdą podsumowania Orange za 3Q2025. Ma rozwiązać największy problem polskiego Internetu mobilnego – zasięg z dala od dużych miast.

5G nie tylko w miastach

Kluczową informacją jest start sieci 5G w paśmie 700 MHz. Jego największą zaletą jest duży zasięg. Fale o niskiej częstotliwości mogą pokryć sygnałem znacznie większy obszar, docierając do mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. Tam, gdzie do tej pory o szybkim Internecie można było pomarzyć.

Orange podaje, że sygnał 5G w tej technologii pojawił się już na blisko 580 stacjach bazowych w całej Polsce. To początek cichej rewolucji w dostępie do sieci na terenach pozamiejskich.

Oczywiście, operator nie zapomina o miastach. W ostatnim kwartale uruchomiono prawie 170 nowych stacji superszybkiego 5G w paśmie C. Najwięcej zyskali mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Nowe nadajniki w nietypowych miejscach

W ciągu trzech miesięcy na mapie Polski pojawiły się też 34 zupełnie nowe stacje bazowe Orange. Co ciekawe, nowe nadajniki pojawiły się w zaskakujących lokalizacjach. Sygnał wzmocniono między innymi w podziemiach Dworca Zachodniego w Warszawie, w nowo powstającym szpitalu w Poznaniu, a nawet w Beskidzie Wyspowym, niedaleko szczytu Cichoń.

Operator nie zapomina też o starszych technologiach. Zmodernizowano kolejne 600 stacji bazowych. Oznacza to, że już ponad 90% całej pomarańczowej sieci mobilnej jest unowocześniona. Dodano także 660 nowych warstw LTE, które lokalnie wzmacniają zasięg.

Co to oznacza dla Ciebie?

Wszystkie opisane wyżej działania Orange składają się na jeden cel: poprawę jakości i komfortu korzystania z sieci. Uruchomienie 5G na paśmie 700 MHz może być świetną wiadomością dla osób mieszkających poza aglomeracjami. Z kolei rozbudowa sieci w miastach i modernizacja starszych nadajników oznaczają, że sieć powinna być bardziej wydajna i mniej podatna na zapychanie.