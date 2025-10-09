Wiadomości

Nadajniki na szczycie góry i pod ziemią. To część większego planu Orange

Orange pochwalił się nowymi inwestycjami w swoją sieć mobilną za miniony kwartał. Pomarańczowa firma zdradziła, że uruchomiła technologię, która może realnie zmienić jakość Internetu dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:55
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nadajniki na szczycie góry i pod ziemią. To część większego planu Orange

Pomarańczowy operator nie zwalnia tempa z modernizacją i budową nowych stacji bazowych. Jednak to nowa odsłona sieci 5G jest prawdziwą gwiazdą podsumowania Orange za 3Q2025. Ma rozwiązać największy problem polskiego Internetu mobilnego – zasięg z dala od dużych miast.

Dalsza część tekstu pod wideo

5G nie tylko w miastach

Kluczową informacją jest start sieci 5G w paśmie 700 MHz. Jego największą zaletą jest duży zasięg. Fale o niskiej częstotliwości mogą pokryć sygnałem znacznie większy obszar, docierając do mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. Tam, gdzie do tej pory o szybkim Internecie można było pomarzyć.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
9299 zł - najniższa cena
Kup teraz 9299 zł
Smartfon XIAOMI Poco F7 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Biały
Smartfon XIAOMI Poco F7 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Biały
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Smartfon BLACKVIEW BL8800 Pro 5G 8/128GB 6.58" Thermal Czarny
Smartfon BLACKVIEW BL8800 Pro 5G 8/128GB 6.58" Thermal Czarny
0 zł
1699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699.99 zł
Advertisement

Orange podaje, że sygnał 5G w tej technologii pojawił się już na blisko 580 stacjach bazowych w całej Polsce. To początek cichej rewolucji w dostępie do sieci na terenach pozamiejskich.

Oczywiście, operator nie zapomina o miastach. W ostatnim kwartale uruchomiono prawie 170 nowych stacji superszybkiego 5G w paśmie C. Najwięcej zyskali mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Nadajniki na szczycie góry i pod ziemią. To część większego planu Orange

Nowe nadajniki w nietypowych miejscach

W ciągu trzech miesięcy na mapie Polski pojawiły się też 34 zupełnie nowe stacje bazowe Orange. Co ciekawe, nowe nadajniki pojawiły się w zaskakujących lokalizacjach. Sygnał wzmocniono między innymi w podziemiach Dworca Zachodniego w Warszawie, w nowo powstającym szpitalu w Poznaniu, a nawet w Beskidzie Wyspowym, niedaleko szczytu Cichoń.

Operator nie zapomina też o starszych technologiach. Zmodernizowano kolejne 600 stacji bazowych. Oznacza to, że już ponad 90% całej pomarańczowej sieci mobilnej jest unowocześniona. Dodano także 660 nowych warstw LTE, które lokalnie wzmacniają zasięg.

Nadajniki na szczycie góry i pod ziemią. To część większego planu Orange

Co to oznacza dla Ciebie?

Wszystkie opisane wyżej działania Orange składają się na jeden cel: poprawę jakości i komfortu korzystania z sieci. Uruchomienie 5G na paśmie 700 MHz może być świetną wiadomością dla osób mieszkających poza aglomeracjami. Z kolei rozbudowa sieci w miastach i modernizacja starszych nadajników oznaczają, że sieć powinna być bardziej wydajna i mniej podatna na zapychanie.

Orange zapewnia, że to nie koniec inwestycji. Modernizacja całej sieci jest już na ostatniej prostej. Wygląda na to, że walka o najlepszy zasięg w Polsce wchodzi w zupełnie nowy etap.

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
orange 5G w Orange zasięg Orange nowe stacje bazowe 5G 700 MHz modernizacja sieci rozbudowa sieci 5G w paśmie C 3Q2025
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange