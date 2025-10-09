TEMU popularniejsze niż Allegro. Gdzie kupują Polacy?

Przez lata Allegro było najpopularniejszym serwisem e-commerce w Polsce. Wszyscy robili tam zakupy. Nadal tak jest. Jednak Allegro nie może się już nazywać liderem polskiego rynku, a przynajmniej nie pod kątem ruchu, który generują jego użytkownicy.

TEMU przed Allegro

W najnowszym Mediapanelu TEMU po raz kolejny znalazło się przed Allegro. Chiński serwis sprzedaży internetowej zanotował ponad 19,8 mln realnych użytkowników w skali miesiąca. Dla porównania Allegro może pochwalić się wynikiem na poziomie nieco ponad 19 mln. Przekłada się to na zasięgi wynoszące odpowiednio 66,47 oraz 63,78 proc. użytkowników internetu w Polsce.

Nie jest to pierwszy raz, gdy TEMU znajduje się przed Allegro. Po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji w marcu tego roku. Sytuacja pozostaje niezmienna od tamtego czasu. Nie wiemy, jakie to ma przełożenie na sprzedaż. Allegro pod tym względem nadal może znajdować się przed chińskim konkurentem (oczywiście pod kątem zakupów robionych przez Polaków, a nie globalnie). Jednak to TEMU generuje więcej ruchu na swoich stronach.

Koniec tanich zakupów?

Sytuacja wkrótce może ulec zmianie. Unia Europejska szykuje przepisy, które mają ograniczyć nieuczciwą konkurencję ze strony chińskich platform sprzedażowych. Pomysłów jest kilka. Pierwszy polega na rezygnacji z zasady de minimis, więc każda, nawet najmniejsza przesyłka, byłaby obłożona obowiązkowym cłem.