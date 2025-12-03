T-Mobile idzie jak burza. Znów powiększył zasięg 5G Bardziej

T-Mobile co tydzień chwali się zwiększającym się zasięgiem sieci 5G w paśmie C, czyli inaczej 5G Bardziej. Pierwsze dni grudnia przyniosły całkiem ładny wynik 27 stacji bazowych z włączonym 5G w paśmie C. Dla porównania tydzień temu operator mówił o 28 stacjach zmodernizowanych do standardu 5G, więc utrzymuje podobne, stałe tempo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ostatnie dni przyniosły poprawę zasięgu w miastach, gdzie 5G Bardziej działało już wcześniej – w Bielsku-Białej, Gliwicach, Kielcach, Legnicy, Łomży, Szczyrku, Świdniku oraz Żaganiu. T-Mobile dotarł też z sygnałem do trzech nowych miejscowości: Chełmka, Goczałkowic-Zdroju i Łazisk Górnych.

Odkryj streaming w jeszcze wyższej rozdzielczości, rozrywkę dostępną na wyciągnięcie ręki i jeszcze łatwiejszy kontakt z bliskimi! Te możliwości zagościły właśnie w nowych miejscowościach! A to wszystko dzięki naszej szybszej sieci 5G T-Mobile – czaruje operator na platformie X.

Obecnie w magentowej sieci działa już 4517 stacji bazowych 5G w paśmie C. Z sygnałem 5G Bardziej operator dociera już do ponad połowy populacji Polski. Na przekroczenie pułapu 5 tys. stacji bazowych z 5G w paśmie C w tym roku już nie ma raczej szans, jednak prawdopodobnie T-Mobile osiągnie ten wynik w styczniu 2026 r.