Gadu-Gadu dopadła awaria. Znamy przyczynę

Problemy z Gadu-Gadu. Od późnych godzin wieczornych w czwartek użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z działaniem popularnego lata temu polskiego komunikatora. Przez całą noc i poranek nie można było się zalogować ani przez aplikację mobilną, ani przez klienta na Windows. Padła także oficjalna strona internetowa GG.

Skalę problemu doskonale obrazuje wykres z portalu Downdetector, na którym widać gwałtowny wzrost zgłoszeń o awarii, z apogeum w piątek rano. W Internecie natychmiast pojawiły się komentarze od sfrustrowanych użytkowników, którzy zostali odcięci od komunikacji.

Coś musiało się stać i to grubego

Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się już w czwartek około godziny 22:30.

Zaczęło się przed północą. Strony GG nie działają. Nie ma jak tego zgłosić.



Serwery GG nie działają, nie działa nie tylko komunikator, ale też obsługa techniczna, zero informacji. Jakby zdechło.



Apka jak umarła, strona również.



coś musiało się stać i to grubego czytamy w komentarzach na Downdetector.pl

Frustracja rosła z godziny na godzinę, a brak oficjalnego komunikatu tylko potęgował niepewność. Użytkownicy bezskutecznie próbowali logować się na różnych urządzeniach, jednak za każdym razem pojawiał się komunikat o błędzie połączenia.

GG zabiera głos. To nie ich wina

Dopiero w piątek rano GG wydało oficjalne oświadczenie, rzucając światło na tajemniczą awarię. Okazuje się, że przyczyna problemów leży poza Gadu-Gadu.

Trwa awaria w zewnętrznej firmie hostingowej. Awaria dotknęła też inne firmy w sieci. To zdarzenie od nas niezależne i mamy nadzieję, że wkrótce problem zostanie rozwiązany. Otrzymujemy od Was setki wiadomości i pytań, co pokazuje, jak GG dla Was jest ważne od samego rana. Dziękujemy za cierpliwość ❤️ i przepraszamy. Pozdrawiamy, Zespół GG komentarz GG na Facebooku