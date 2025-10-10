Aplikacje

Biedronka z nowością w aplikacji. Już nie zgubisz vouchera

Półmetrowy wydruk z kasy z voucherem rabatowym na kolejne zakupy? Biedronka wprowadziła nowość, dzięki której już nie trzeba upychać papierowej wstęgi w kieszeni – wszystko będzie zachowane w aplikacji. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:28
1
Biedronka wprowadza e-vouchery, jako opcję dla klientów, którzy wolą mieć kupony w aplikacji zamiast na wydruku po zakupach. Po włączeniu usługi w aplikacji vouchery będą widoczne w zakładce „Oferty” i można je będzie zrealizować bezpośrednio z telefonu przy kasie. 

Jak przekonują twórcy nowego rozwiązania, funkcja e-voucherów w aplikacji Biedronka powinna spełnić oczekiwania klientów, którzy chcą mieć wszystkie kupony zawsze pod ręką w telefonie. Po włączeniu tej opcji, kody rabatowe nie będą już drukowane na paragonach. Dalej będą spersonalizowane i przypisane na karty Moja Biedronka, ale będą dostępne tylko w formie cyfrowej. Bez wątpienia zapewni to większą przejrzystość i wygodę korzystania z ofert podczas codziennych zakupów. 

Biedronka podkreśla, że jednocześnie dla osób preferujących dotychczasowe rozwiązania vouchery nadal będą dostępne na paragonach, w ich przypadku nic się nie zmienia. 

Jak włączyć e-vouchery?

E-vouchery nie są włączone domyślnie. Aby uruchomić usługę, wystarczy otworzyć aplikację i przejść do „Zarządzania kontem” (w tej samej sekcji, w której znajduje się E-Paragon). Po zaznaczeniu opcji „E-voucher” aplikacja przenosi na ekran z przełącznikiem aktywacji. Jednym kliknięciem włączymy usługę i od tej chwili możemy korzystać z e-voucherów. 

Po aktywacji wszystko dzieje się w zakładce „Oferty”. To tutaj będą widoczne wszystkie aktywne kupony, a także wykorzystane i wkrótce dostępne, czyli te, które będą możliwe do wykorzystania w przyszłości. 

Aplikacja pozwala także łatwo dodać vouchery z drukowanych paragonów, wystarczy wpisać kod w polu „Dodaj kod i aktywuj ofertę”, po czym użytkownik otrzymuje potwierdzenie aktywacji. Dotyczy to również voucherów „na okaziciela” (niewymagających autoryzacji kartą Moja Biedronka): po wpisaniu kodu zostają one przypisane do konta i nie mogą zostać wykorzystane przez inne osoby. Dzięki temu wszystkie dotychczasowe papierowe promocje można wygodnie przechowywać w jednym miejscu, bez ryzyka ich zgubienia. Przy realizacji przy kasie należy najpierw zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację Biedronki, a następnie wybrać odpowiedni e-voucher w zakładce „Oferty” i okazać kod.  

Zobacz: Do tej Biedronki nie wejdziesz. Na zapleczu dark store BIEK

Image
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Biedronka
Źródła tekstu: Biedronka