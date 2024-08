Netflix z nowym hitem. Zapowiada się lepiej niż świetnie

Netflix sięga po historię polskiego pięściarza. I nie mógł trafić na lepszy moment. Zwiastun "Boksera" właśnie trafił do sieci.

Lepszego czasu na tego typu polski film nie można sobie wyobrazić. Polskie produkcje na Netflixie w tym momencie przeżywają prawdziwy rozkwit, wystarczy spojrzeć na Znachora, Piep*zyć Mickiewicza, Akademię Pana Kleksa, Furiozę, czy chociażby serial 1670. Czy Bokser powtórzy sukces tych produkcji i stanie się polskim Rocky'm Balboa?

Bokser to w dużym skrócie film o sportowcu, uciekającym przed komunizmem. Tytułowy bohater - Jędrzej ma jasno określony cel - nade wszystko pragnie zostać Mistrzem Świata w boksie. Razem ze swoją żoną Kasią ucieka z komunistycznej Polski, aby rozpocząć nowe życie w Anglii. Zaczyna też trenować pod okiem najlepszych trenerów. Jednak emigracyjna rzeczywistość szybko weryfikuje jego oczekiwania. Trudności zaczynają się piętrzyć z dnia na dzień. Pojawia się bariera językowa, problemy finansowe, brak tolerancji i kryzysy. Bokser wkrótce przekona się na własnej skórze, że najcięższe walki w życiu, jakie przyjdzie nam stoczyć to te poza ringiem. Grający główną rolę Eryk Klum Jr zdradził w jednym z wywiadów, że przygotowywał się do tej roli przez ponad pół roku.

Premiera Boksera na platformie Netflix zaplanowana jest na 11 września.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix