Polski film na 2. miejscu w raporcie Netflixa. Sukces międzynarodowy

Zawsze miło, kiedy polska produkcja znajdzie się wysoko w rankingu. Okazuje się, że "Znachor", funkcjonujący także jako "Zapomniana miłość" to drugi najchętniej oglądany film na platformie Netflix.

Sukces Znachora, czyli Zapomnianej miłości

Netflix właśnie opublkował drugą już edycję raport uwyświetleń, obejmujący okres od lipca do grudnia 2023 roku. To międzynarodowe zestawienie filmów, które widzowie oglądali najczęściej. Drugie miejsce w zestawieniu przypadło polskiej produkcji "Znachor".

W raporcie brano pod uwagę czas trwania oraz liczbę wyświetleń. Przy czym, rozdzielono filmy i seriale. Oto jak, prezentowała się ścisła czołówka zestawienia, jeśli chodzi o filmy:

"Ukochane dziecko" (53 mln), Niemcy "Znachor" (43 mln), Polska "Zmowa milczenia" (21 mln), Meksyk "Dziewczyna w masce (19 mln), Korea Płd.

Ciekawostką jest, że "Znachor", czyli polska produkcja z rewelacyjnym Leszkiem Lichotą w roli tytułowej, na arenie międzynarodowej funkcjonuje jako "Forgotten Love", czyli "Zapomniana miłość".

Jeśli chodzi o seriale, to na miejscu pierwszym znalazł się "Lupin", który ze swoimi trzema sezonami wygenerował prawie 100 mln wyświetleń. Następnymi serialami w kolejności były: "Wiedźmin" (76 mln), "Virgin River" (69 mln) oraz "Słodkie magnolie" (35 mln).

Poza wszelką konkurencją znalazł się serial "W garniturach" z wynikiem 144 mln odsłon, ale wynik dotyczył wszystkich dziewięciu sezonów.

Zatem, jeśli nie oglądałeś żadnych z wymienionych pozycji, a będziesz miał dylemat co włączyć wieczorem. Czasem warto sięgnąć po to, co widzieli już inni i docenili. Ten raport powstał na podstawie 90 miliardów godzin obejrzanych w drugiej połowie 2023 roku. To ogromna widownia, która wyznacza trendy w produkcjach filmowych.

