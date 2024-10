Plus wprowadza zmiany w Disney+: dwa nowe plany i promocja dla abonentów

Użytkownicy Disney+ w Plusie muszą przygotować się na zmiany. Serwis wprowadza dwa nowe plany bazowe: Standard i Premium. Operator zielonej sieci zapewnia, że abonenci nadal będą mieli dostęp do tej platformy, ale w zależności od rodzaju umowy, będą objęci różnymi warunkami.

Abonenci Plusa, którzy jednocześnie korzystają za pośrednictwem operatora tej sieci z dostępu do platformy Disney+, muszą się przygotować na zmiany. Wynikają one z decyzji amerykańskiego serwisu VoD o wprowadzeniu dwóch nowych planów bazowych: Standard i Premium. Oznacza to, że od 10 listopada 2024 roku:

jeżeli masz usługę Dostęp Disney+ na czas oznaczony (np. umowa na 12 albo 24 miesiące), to w tym okresie otrzymasz dostęp do planu Premium,

jeżeli Twoja usługa Dostęp Disney+ jest lub stanie się usługą na czas nieoznaczony (np. od 13 albo 25 miesiąca w zależności od zawartej umowy) albo jest aktywowana w wersji podstawowej (usługa cykliczna na czas nieoznaczony), otrzymasz dostęp do planu Standard, ale promocyjnie będziesz korzystał z planu Premium do 31 stycznia 2025 roku.

Klienci Plusa, którzy zakupili Dostęp Disney+ w cenie 37,99 zł, a ich usługa po 31 stycznia 2025 roku stanie się usługą na czas nieoznaczony lub zostanie aktywowana w wersji podstawowej, zapłacą mniej. Cena Dostępu Disney+ plan Standard zostanie obniżona do 29,99 zł miesięcznie.

Jeśli nie akceptujesz powyższych zmian, to w ciągu 30 dni od daty ich dokonania (tj. 10.11.2024), możesz zrezygnować z Dostępu Disney+ (bez zachowaniu terminu wypowiedzenia).

– przypomina Plus w komunikacie

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z powyższymi informacjami, Plus zachęca do kontaktu:

osobiście w punkcie sprzedaży,

telefonicznie pod numerem 601 102 601 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Zobacz: Plus przyspieszy 5G. W zasięgu jest już 25 mln mieszkańców Polski

Zobacz: Disney+ zmienia ceny w Polsce. Będzie drożej i taniej jednocześnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: Plus