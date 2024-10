Plus przyspieszy 5G. W zasięgu jest już 25 mln mieszkańców Polski

Plus nie zwalnia tempa w rozbudowie swojej sieci 5G i osiąga coraz lepsze wyniki. Operator pochwalił się przekroczeniem prędkości 2 Gb/s podczas testów komercyjnych, a także stale rosnącym zasięgiem swojej sieci piątej generacji.

Ponad połowa Polaków w zasięgu 5G Plusa

Dzięki intensywnej rozbudowie infrastruktury, sieć 5G Plusa obejmuje już ponad 25 milionów mieszkańców Polski w 1278 miejscowościach. Z jeszcze szybszej technologii 5G Ultra może korzystać ponad 16 milionów osób. Operator podkreśla, że Internet 5G/5G Ultra zapewnia błyskawiczny dostęp do sieci zarówno w domu, jak i poza nim, umożliwiając płynne korzystanie z aplikacji, oglądanie filmów w streamingu czy granie online.

2 Gb/s – nowy rekord szybkości

Plus przeprowadził z sukcesem komercyjne testy 5G na paśmie C, osiągając maksymalną szybkość technologiczną ponad 2 Gb/s. Było to możliwe dzięki zastosowaniu agregacji, czyli jednoczesnej transmisji danych na kilku pasmach częstotliwości. Wykorzystano standard NSA oraz kombinację pasm b3 (1800 MHz) + n41 (2600 MHz TDD) + n78 (3500 MHz). W testach współpracowano z Nokią i firmą Cellnex, wykorzystując smartfon Samsung S24 Ultra.

Operator sieci Plus zapewnia, że będzie kontynuował prace związane z rozwojem 5G, aby jak największa liczba użytkowników mogła cieszyć się najlepszym Internetem mobilnym. Wciąż jednak nie wiemy, kiedy Plus zacznie korzystać z przyznanych częstotliwości z pasma C nie tylko do testów.

