Aero2 kończy z darmowym Internetem. Co z użytkownikami?

Wszystko, co dobre, się kiedyś kończy. Dotyczy to między innymi darmowego Internetu, który był udostępniany przez Aero2 na podstawie decyzji Prezesa UKE z 2009 roku. Z tym jednak koniec, i to już niedługo.

Polkomtel, operator sieci Plus i Aero2, poinformował o zakończeniu z dniem 30 grudnia 2024 roku usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI). Usługa BDI była świadczona na podstawie decyzji Prezesa UKE z 2009 roku, w związku z zobowiązaniem zapewnienia nieodpłatnego, powszechnego dostępu do sieci. Zobowiązanie to wygasa z końcem roku, po 36 miesiącach od osiągnięcia tak zwanego zobowiązania pokryciowego, czyli objęcia zasięgiem 50% populacji Polski.

Zwrot depozytu za kartę SIM

Użytkownicy Bezpłatnego Dostępu do Internetu w Aero2, którzy wpłacili depozyt za kartę SIM, będą mogli ubiegać się o jego zwrot. Szczegółowe informacje na temat procedury zwrotu dostępne są pod tym adresem.

Nowa bezpłatna usługa i pakiety Aero

Polkomtel nie pozostawia jednak użytkowników bez alternatywy. Od 10 listopada 2024 roku na dotychczasowych kartach SIM będzie można korzystać z nowej bezpłatnej usługi z limitem prędkości do 512 kb/s i bez kodów CAPTCHA, w ramach Pakietów Aero.

Mając świadomość, jak ważna jest dla Państwa możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do sieci, Polkomtel podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 10.11.2024 r. bezpłatnej usługi, z której będą mogli Państwo skorzystać na posiadanej obecnie karcie SIM, w ramach nowego Regulaminu i Cennika Pakietów Aero.

Oprócz tego, operator zaoferuje znane już Pakiety Aero bez limitu prędkości, z dostępem do 5G, w dotychczasowych cenach i z tą samą ilością GB w pakietach. Użytkownicy będą mogli również przekonwertować wpłacony depozyt za kartę BDI na jeden z pakietów.

Szczegóły nowej oferty, zasady korzystania z usług oraz dostępne promocje będą dostępne na stronie aero2.pl od 10 listopada 2024 roku.

