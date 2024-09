Pogrom w Plusie. Kilkadziesiąt usług i promocji idzie pod nóż

Klienci sieci Plus muszą przygotować się na spore zmiany. Operator zapowiedział zamknięcie kilkudziesięciu usług i promocji, a niektóre z nich będą funkcjonować na nowych zasadach.

Październikowe zmiany w regulaminie

Już za niecały miesiąc, 25 października 2024 roku, operator sieci Plus zmieni regulamin promocji "4 doładowania i gratis". Zmiana będzie zdecydowanie na plus, ponieważ wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania promocji, aż do 1 października 2025 roku.

Koniec znanych usług

Plus ogłosił w komunikacie, że 27 października 2024 roku pożegna się z wieloma usługami i promocjami. Klienci nie będą mogli już aktywować między innymi wybranych pakietów minut, SMS-ów czy gigabajtów, a także ofert promocyjnych i specjalnych stawek na różne usługi. Pełna lista wygląda tak:

29 gr do wszystkich dużych sieci,

MAXI MINUTY,

29gr za rozmowę,

Pakiet z darmowym dostępem do Facebook-a,

19 gr do Plusa,

SMS-y do wszystkich sieci za 3gr,

Pakiet 200min/5zl na numery stacjonarne,

MINI SMS,

Pakiet Internetowy 300 MB,

Internet i SMSy,

MINI MINUTY,

5 zl w sieci Sami Swoi i na stacjonarne,

SMS bez limitu, 9gr/min i Internet,

Internet, SMSy i 9 gr/min,

Pakiet Internet 0,5 GB,

Pakiet 1000 SMS do wszystkich 30dni,

10 zl w sieci Sami Swoi i na stacjonarne,

Nocny transfer 200GB,

Pakiet 600 SMS,

Promocyjna stawka 19gr/min i 6gr/sms,

Bez limitu i 20 GB 5G extra,

Esy Nielimitesy,

Easy Gadka,

Nocny transfer 200 GB,

36i6 Pakiet 500 SMS,

Pakiet 50GB/50zl/50dni,

Pakiet 1000 SMS do wszystkich 7dni,

Oferta Pakiet Internet 1GB,

Promocyjna stawka 25gr/min i 9gr/sms,

Oferta Rozmowy,SMSy bez limitu i 8GB 5,

36i6 Pakiet 300 SMS,

Pakiet internetowy 2 zl Non Stop,

Pakiet_video/30,

25 MB na internet,

Prom. Nielimit. rozmowy i SMSy w Plusie,

Pakiet 100GB/100zl/100dni,

50 MB na internet,

Rozmowy do wszystkich,

Promocyjna stawka 9gr/min i 1gr/sms,

Pakiet internetowy 100MB,

SMS bez limitu, 9gr/min i Internet,

Nocny transfer,

Ja+Rozmowy do wszystkich (20zl),

Internet na probe 25 MB,

Oferta 10PLN Plus 30dni,

Rozmowy, SMSy na komorkowe i 0,5GB,

Nielimitowane SMS-y w Plusie (na karte),

Ja+Rozmowy, SMSy na komorkowe i 5 GB,

Oferta 3PLN Plus 7dni,

Zawsze bez limitu w sieci (30dni),

Oferta Rozmowy, SMSy bez limitu i 8GB 2,

Rozmowy, SMS, MMS bez limitu +6GB,

Rok ważności konta,

36i6 Pakiet 1000 SMS,

Ja+Rozmowy na komórkowe i 0,5GB (20zl),

Internet za 0 zl na start (300MB) I,

Pakiet Internet 7zl Non Stop 30d.gratis,

Internet na próbę 50 MB,

Promocja 1000 SMS do wszystkich,

Rozmowy za 0zl w Plusie,

Ja+Rozm, SMS na komórkowe i 3 GB (30zl),

MIX Pakiet Internet 1 GB,

Zawsze bez limitu w sieci (10dni),

Zawsze bez limitu w sieci (20dni),

29gr za rozmowę dla stałych,

Ja+Rozm, SMS na komórkowe i 0,5GB (25zl),,

Ja + Internet 0,5GB/5zl,

MIX SMSy bez limitu do wszystkich,

Nielimitowane SMS-y w Plusie (w mixie),

Oferta SMSy bez limitu do wszystkich,

Ja+Rozm, SMS na komórkowe i 1 GB (25zl)

Nielimitowane SMSy w Plusie za 5 zł,

Oferta Rozmowy, SMSy bez limitu i 8GB 3,

Non stop 3 GB CRM PL,

Promocyjne stawki do wszystkich sieci,

Promocja Pakiet Internetowy 200MB za 1zl,

Nielimit. rozmowy w Plusie na 30 dni,

Nocny transfer 30 dni,

5 dni NoLimit,

BEZLIK ROZMOW,

Pakiet 20 zl do Plus,

Pakiet 5MB UE 1 dzień,

Rozmowy i SMSy bez limitu w sieci 0zl/30dn,

Rozmowy i SMSy bez limitu za 0zl/30dn,

Darmowe 120 min w Plusie,

Darmowe 600 min w Plusie,

Rozmowy, SMSy bez limitu i 1GB za 0zl/10dn,

Poleć Plusa,

Poleć Plusha.

Jeśli któraś z usług zostanie aktywowana przed dniem jej zamknięcia, zielony operator ma ją świadczyć zgodnie z regulaminem obowiązującym w momencie aktywacji.

Na tym nie koniec

Kolejna "czystka" zostanie przeprowadzona 9 listopada 2024 roku. W tym dniu zostaną zamknięte wymienione poniżej usługi, które dzień później zaczną być świadczone na podstawie nowych regulaminów:

Ważne konto,

Kredyt,

Teleprzelew,

Zasilam kartę w Plusie,

Pay4Me,

Ja + Przejście z Plus Mix do Plus na Kartę,

Przejście z Plusa Abonament do JA+NA KARTĘ,

Pakiet L+Disney (Bez limitu + 30GB),

Pakiet M (Bez limitu + 25GB),

Pakiet S (Bez limitu + 15GB),

Promocja 400GB extra,

Promocja Miesiąc za Darmo,

Rabat za przeniesienie,

2 miesiące w cenie 1,

Promocja nawet 6400 GB,

Nawet 1500 GB,

Bez Limitu i 15GB kumulacja,

Bez limitu i 15GB,

Bezlimit 25GB kumulacja,

BEZLIMIT 25GB,

Bezlimit 35GB kumulacja,

BEZLIMIT 35GB,

10 GB/10 dni za 10 zł kumulacja,

5 GB/5 dni za 5 zł kumulacja,

30 GB/30 dni za 30 zł kumulacja,

10 GB/10 dni za 10 zł,

5 GB/5 dni za 5 zł,

30 GB/30 dni za 30 zł,

Bez Limitu UA kumulacja,

Pakiet Euroatlantycki M,

Pakiet Euroatlantycki L,

Pakiet Euroatlantycki S,

Nielimitowany Internet,

10 GB Ukraina.

