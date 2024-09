Pędź do Żabki. T-Mobile daje 7200 GB internetu na rok

T-Mobile rusza z kolejną odsłoną akcji prowadzonej wraz z siecią sklepów Żabka. Można zgarnąć 7200 GB internetu przez na rok. Do tego klienci otrzymują bon na hot-doga.

Akcje T-Mobile i Żabki stały się już stałym elementem krajobrazu, a teraz operator ogłosił kolejną odsłonę. Można zgarnąć pokaźną paczkę internetu do używania przez cały rok – z dostępem do szybkiej sieci 5G Bardziej, a do tego jeszcze się posilić.

T-Mobile i Żabka: 7200 GB internetu i hot-dog

Zasady są proste. Osoby, które kupią za 10 zł starter T-Mobile na kartę w sieci sklepów Żabka, otrzymają aktywną ofertę GO! L na 30 dni – przez pierwszy miesiąc za darmo. Po bezpłatnym miesiącu oferta odnawia się za 45 zł. W GO! L klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także co miesiąc 30 GB internetu oraz dodatkowo 30 GB po doładowaniu za 45 zł, czyli łącznie 60 GB.

Na tym jednak nie koniec, bo można do tego dodać jeszcze ekstra paczkę 7200 GB. Żeby skorzystać z okazji, trzeba po kupnie startera włączyć ofertę „Rok Internetu” w aplikacji „Mój T-Mobile”. Dzięki niej nowi użytkownicy numeru w magentowej sieci zyskają dodatkowo 7200 GB przez 365 dni w pakietach po 600 GB miesięcznie.

Ofertę na 7200 GB T-Mobile wprowadził już wcześniej, ale w akcji z Żabką jest jeszcze jeden, mały bonus. Klienci, którzy kupią starter T-Mobile na kartę za 10 zł, otrzymają specjalny bon wydrukowany na paragonie. Uprawnia on do odbioru dowolnego hot-doga z oferty sieci sklepów Żabka.

Promocyjnego zakupu startera należy przy tym dokonać do 22 października 2024 r. Na zgarnięcie gratisowego hot doga jest zaś nieco więcej czasu – można po niego wpaść do 29 października 2024 r.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile