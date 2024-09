T-Mobile rozdaje zniżkę na kawę w Żabce. Znajdziesz ją w aplikacji

W programie Magenta Moments znalazł się kolejny prezent dla klientów T-Mobile Polska. Można go znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile.

T-Mobile Polska przygotował dla uczestników programu lojalnościowego Magenta Moments nową ofertę. Od 24 września do 31 grudnia 2024 roku, lub do wyczerpania puli, można odebrać e-bon o wartości 7,99 zł na dowolny produkt z oferty Żabka Cafe.

Jak skorzystać z promocji?

Aby odebrać bon uprawniający do zniżki w Żabka Cafe, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i poszukać go w sekcji Magenta Moments.

Bon jest ważny przez 7 dni od daty odebrania i uprawnia do zakupu dowolnej ciepłej przekąski lub gorącego napoju z oferty Żabka Cafe. Ich pełna lista dostępna jest pod tym adresem. Aby skorzystać z e-bonu, należy okazać jego kod kasjerowi przed dokonaniem płatności. Jeśli wartość zakupów przekroczy wartość bonu, różnicę można dopłacić gotówką lub kartą.

Ważne informacje:

E-bon nie podlega wymianie na gotówkę ani nie można go odsprzedać.

W przypadku zgubienia lub wykorzystania bonu przez inną osobę, T-Mobile nie wystawi duplikatu.

Wszelkie reklamacje związane z e-bonem należy kierować do Żabki poprzez formularz kontaktowy na stronie www.zabka.pl/kontakt.

Więcej szczegółów na temat promocji można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: T-Mobile z nową usługą telewizyjną. Możesz wypróbować za darmo

Zobacz: T-Mobile współpracuje ze Strażą Graniczną. Stawką bezpieczeństwo Polski

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańszyk i Anna Kopeć/ Telepolis.pl, Żabka

Źródło tekstu: T-Mobile