T-Mobile z nową usługą telewizyjną. Możesz wypróbować za darmo

T-Mobile wzbogaca swoją ofertę o usługi platformy MEGOGO. To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników telewizji online, filmów i seriali, którzy szukają wygodnego i kompleksowego rozwiązania rozrywkowego.

T-Mobile to kolejny (po Orange, Play i Plusie) operator, który włącza usługi platformy MEGOGO do swojej oferty. Dostęp do serwisu jest możliwy we współpracy z Mobiltek i korzysta z systemu płatności mobilnych DCB (Direct Carrier Billing). Klienci magentowego operatora zyskują dzięki temu łatwy dostęp do oferty MEGOGO.

Klienci T-Mobile mogą bezpłatnie testować przez 30 dni jeden z dwóch pakietów: Optymalny (113 kanałów TV) lub Maksymalny (140 kanałów TV), oba wzbogacone o rozbudowaną bibliotekę VOD. Po tym okresie miesięczna opłata to odpowiednio 34,99 zł oraz 44,99 zł. Dla osób poszukujących bardziej podstawowej oferty, dostępny jest również pakiet Startowy (53 kanały TV online) w cenie 9,99 zł miesięcznie.

Platforma MEGOGO umożliwia oglądanie treści na różnorodnych urządzeniach, takich jak Smart TV, komputer, smartfon, tablet czy konsola. Może to być idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się ulubionymi programami i filmami w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo, MEGOGO oferuje funkcję kontroli rodzicielskiej, co jest szczególnie istotne dla rodzin z dziećmi. Możliwość pobierania filmów w aplikacji mobilnej to kolejny atut, który pozwala na oglądanie treści nawet bez dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje o ofercie można znaleźć pod tym adresem.

