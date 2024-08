Megogo debiutuje w Plusie i Netii. Pierwszy miesiąc jest za darmo

Abonenci Plusa i Netii zyskują dostęp do oferty serwisu Megogo. To jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, oferujący telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność.

Rozpoczęcie współpracy serwisu Megogo z Plusem i Netią to krok milowy dla miłośników filmów i seriali w Polsce. Jako jedni z liderów w branży telekomunikacyjnej, obie sieci zaoferują swoim klientom dostęp do szerokiej gamy kanałów telewizyjnych i kolekcji VOD, dostępnych na platformie Megogo. Nowa oferta jest dostępna dzięki płatnościom mobilnym DCB (Direct Carrier Billing), realizowanym przez Mobiltek. Ma to zapewnić wygodę i prostotę użytkowania.

Darmowy dostęp do świata filmów i seriali

Abonenci Plusa i Netii mogą skorzystać ze specjalnej oferty, w ramach której zyskają 30 dni bezpłatnego dostępu do pakietów Megogo: Optymalnego lub Maksymalnego. Pierwszy z nich oferuje 109 kanałów, drugi rozszerza tę liczbę do 136. Oba wzbogacone są o obszerną kolekcję VOD. Dla tych, którzy preferują mniejszy zakres usług, przygotowano pakiet Startowy, zawierający 51 kanałów TV online, dostępny w cenie 9,99 zł miesięcznie. Standardowa cena pakietów Optymalnego i Maksymalnego to odpowiednio 34,99 zł i 44,99 zł miesięcznie.

Pakiety Megogo obejmują możliwość oglądania treści na różnych urządzeniach: Smart TV, komputerze, smartfonie, tablecie czy konsoli. Dodatkowo serwis oferuje funkcję Kontroli Rodzicielskiej oraz pobierania filmów w aplikacji mobilnej na wypadek braku dostępu do Internetu.

Szczegóły oferty Megogo, w tym informacje o pakietach i sposobach płatności, można znaleźć na stronach megogo.net/pl/plus i megogo.net/pl/netia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Megogo

Źródło tekstu: Megogo