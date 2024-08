W Polsat Box Go i Netia Go lecą darmowe odcinki seriali Disney+

Polsat Box i Netia wystartowały z promocją na Disney+. Do końca września będzie można za darmo obejrzeć pierwsze odcinki popularnych seriali nadawanych na tej platformie VoD.

Dzięki nowej akcji promocyjnej w serwisie Polsat Box Go można oglądać za darmo odcinki popularnych seriali z platformy Disney+. Na start będą to pierwsze dwa odcinki każdego z 5 nagradzanych hitów: „The Mandalorian”, „Loki”, „Zbrodnie po sąsiedzku”, „Bez granic z Chrisem Hemsworthem” i „The Bear”.

Co tydzień kolekcja tytułów będzie się powiększać o kolejne pozycje, razem będzie ich piętnaście. Do oferty dołączą także: „Mecenas She-Hulk”, „Zepsuta krew”, „Ahsoka”, „Jak poznałam twojego ojca”, „Hawkeye”, „Welcome to Wrexham”, „Andor”, „Pam & Tommy”, „Misja: Podstawówka” oraz „Morderstwo na końcu świata”.

Dostęp bez dodatkowych opłat do pierwszych odcinków popularnych tytułów od Disney+ otrzymują wszyscy abonenci Polsat Box i Plusa, zalogowani do serwisu Polsat Box Go, a także subskrybenci pakietów Polsat Box Go. Promocja potrwa do 30 września.

W Netii też promocja na Disney+

Identyczna oferta dostępna jest w Netii, należącej do Grupy Polsat Plus. Do końca września wszyscy klienci Netii, niezależnie od rodzaju usług, z jakich korzystają, otrzymają w serwisie Netia GO możliwość bezpłatnego obejrzenia pierwszych dwóch odcinków kilkunastu popularnych seriali, dostępnych w całości w serwisie Disney+.

W specjalnej sekcji serwisu Netia GO, w kolejnych tygodniach pojawiać się będą nowe seriale z oferty Disney+, które abonenci Netii mogą wypróbować bez dodatkowych opłat. Tak jak w Polsat Box Go, na start będzie to pięć, wymienionych wyżej hitowych tytułów, do których z czasem dołączy 10 kolejnych. Co tydzień kolekcja powiększać się będzie o kolejne nowe dwa tytuły (każdy po 2 odcinki).

Pełna lista tytułów w kolekcji będzie więc wyglądała następująco: „The Mandalorian”, „Loki”, „Zbrodnie po sąsiedzku”, „Bez granic z Chrisem Hemsworthem”, „The Bear”, „ Mecenas She-Hulk”, „Zepsuta krew”, „Ahsoka”, „Jak poznałam twojego ojca”, „Hawkeye”, „Welcome to Wrexham”, „Andor”, „Pam & Tommy”, „Misja: Podstawówka”, „Morderstwo na końcu świata”.

Produkcje znajdują się w specjalnej zakładce w serwisie Netia GO. Promowane są także na stronie głównej serwisu.

