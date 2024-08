Polsat Box Go pokaże nowy serial w gwiazdorskiej obsadzie

Polsat Box Go zaprasza na premierę nowego serialu Powrót do życia. W roli głównej występuje Magdalena Popławska, a towarzyszą jej m.in. Małgorzata Socha, Bartek Kasprzykowski i Ewa Skibińska. Serial składa się z 12 odcinków, które będą publikowane co środę.

W cieniu zbrodni

"Powrót do życia" to adaptacja brytyjskiego serialu "Back to Life", który zdobył uznanie krytyków i nominacje do nagrody Emmy. Opowiada historię Mai. Kobiety po wielu latach spędzonych w więzieniu wraca do rodzinnego miasteczka. Serial jest psychologicznym portretem osoby, która zarówno skrzywdziła, jak i została skrzywdzona. Maja stara się zacząć życie na nowo, mimo że przeszłość i czas spędzony w więzieniu odcisnęły na niej głębokie piętno.

Powrót do normalności nie jest dla Mai łatwy. Mieszkańcy miasteczka boją się jej i okazują wrogość. Matka Mai jest uwikłana w romans, ojciec żyje obok, a dawny chłopak ułożył sobie życie z inną. Nawet dawna przyjaciółka nie jest już taka sama. Maja musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym z trudnościami w znalezieniu pracy.

Serial „Powrót do życia” to prawdziwy obraz trudnego losu, który mimo wszystko zaraża optymizmem. Nadzieja na lepsze jutro i pogodne podejście do życia Mai są przeciwwagą dla trudnych tematów poruszanych w serialu. Uzupełnieniem są piękne widoki nadmorskich plaż, małego miasteczka i spokojna muzyka.

Obsada i produkcja

W główną rolę Mai wcieliła się Magdalena Popławska. W obsadzie znaleźli się także Małgorzata Socha, Ewa Skibińska, Henryk Niebudek, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Danuta Stenka, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska i Dorota Pomykała. Serial wyreżyserował Makary Janowski, a scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski. Produkcją zajęło się Polot Media na zlecenie Telewizji Polsat.

Dostępność w Polsat Box Go

Serial "Powrót do życia" będzie dostępny w Polsat Box Go w pakiecie Premium, który oferuje najnowsze polskie seriale, topowe programy Telewizji Polsat bez reklam oraz dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych. Promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni. Premiera serialu odbędzie się 14 sierpnia 2024 roku. Kolejne odcinki w następne środy.

Źródło zdjęć: Polsat Box Go

Źródło tekstu: Polsat Box Go