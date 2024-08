Plus zmienia regulamin. Nowe zasady od 30 sierpnia

Polkomtel zapowiada wprowadzenie zmian w regulaminie usługi iPlus Aplikacyjny, które przyniosą nowe funkcjonalności ułatwiające zarządzanie usługami. Ma to być krok ku większej wygodzie i bezpieczeństwu.

Operator sieci Plus poinformował o zmianie regulaminu usługi iPlus Aplikacyjny. Nowa wersja tego dokumentu zacznie obowiązywać od 30 sierpnia 2024 roku. Nowe zasady korzystania z usługi mają na celu wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w aplikacji iPlus, co ma pozwolić użytkownikom na łatwiejszy dostęp do informacji o usługach świadczonych przez spółki Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel.

Kluczowe zmiany w regulaminie

Nowe funkcjonalności: Aplikacja iPlus będzie teraz wyświetlać informacje o usługach świadczonych przez Cyfrowy Polsat S.A., co pozwoli użytkownikom na monitorowanie i zarządzanie usługami w jednym miejscu. Użytkownicy będą mogli przeglądać kategorie usług, wysokość należności oraz terminy płatności.

Logowanie do usługi: Użytkownicy będą mogli zalogować się do usługi iPlus za pomocą swojego konta Plus.pl lub PolsatBox.pl, po wyrażeniu zgody na wzajemne udostępnienie danych osobowych między Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtel Sp. z o.o. Nowa funkcjonalność pozwoli na logowanie z wykorzystaniem technologii rozpoznawania odcisku palca oraz rysów twarzy, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody użytkowników.

Warunki korzystania z usługi: Usługa iPlus Aplikacyjny jest dostępna nieodpłatnie, z wyjątkiem kosztów transmisji danych, które pokrywa użytkownik. Polkomtel zapewnia licencję niewyłączną na korzystanie z aplikacji iPlus, z możliwością jej instalacji na dowolnej liczbie urządzeń użytkownika do celów prywatnych. Nowy regulamin podkreśla konieczność zabezpieczenia urządzeń użytkowników przed nieuprawnionym dostępem oraz ryzykami związanymi z korzystaniem z Internetu.

Zmiany w regulaminie: Polkomtel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które mogą być konieczne ze względu na zmiany przepisów prawa, zalecenia administracyjne, usprawnienia funkcjonalności usługi, zmiany technologiczne czy wprowadzenie nowych opcji usługi. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie internetowej operatora z 30-dniowym wyprzedzeniem.



Szczegóły można znaleźć w nowej wersji regulaminu.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus