Światłowód 1 Gb/s Plusa i Netii zwiększa zasięg o 2,1 mln adresów

Dodatkowe 2,1 mln domów i mieszkań z dostępem do internetu stacjonarnego 1 Gb/s w ofercie Plusa i Netii – to efekt zawartej właśnie współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym.

Netia, stanowiąca część Grupy Polsat Plus, oraz operator hurtowy Polski Światłowód Otwarty zawarły umowę o współpracy, dzięki której Grupa Polsat Plus będzie mogła sprzedawać swoje usługi dzięki infrastrukturze internetowej należącej do PŚO. W efekcie, w nadchodzących miesiącach, dostępność szybkiego internetu stacjonarnego Netii i Plusa zwiększy się o kolejne 2,1 mln domów i mieszkań.

Umowa zapewnia Netii oraz operatorowi sieci Plus i innym spółkom z Grupy Polsat Plus, dostęp do całej sieci, która należy do PŚO. Usługi hurtowe na obu rodzajach sieci będą udostępniane w modelu BSA (bitstream access).

Plus: zasięg zwiększy się do 10 mln gospodarstw

Dzięki współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym w zasięgu internetu stacjonarnego Plusa znajdzie się już ponad 10 milionów domów i mieszkań. Odpowiada to blisko 23 milionom mieszkańców Polski. Ponad 8 milionów gospodarstw domowych, w których mieszka ponad 19 milionów mieszkańców naszego kraju, będzie miało dostęp do łącza o prędkości do 1 Gb/s.

PŚO chce mieć 6 mln zasięgu

Polski Światłowód Otwarty swój realizuje plan zakładający rozbudowę sieci o ponad 2 mln gospodarstw domowych do 2028 roku, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Równolegle spółka modernizuje odziedziczoną po UPC sieć HFC do najnowszego standardu FTTH, na której dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON, operatorzy detaliczni mogą oferować usługi internetu stacjonarnego o prędkości nawet 5 Gb/s.

Udziałowcami Polskiego Światłowodu Otwartego są spółka Plug Finco Sàrl należąca do grupy InfraVia Capital Partners oraz P4, operator sieci Play.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus