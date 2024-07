Darmowe gigabajty za medale Polaków. Plus rusza z nową akcją

Plus będzie rozdawał darmowe gigabajty – za każdy medal zdobyty przez Polską Reprezentację na olimpiadzie w Paryżu.

Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 startują już 26 lipca. Z tej okazji Plus przygotował niespodziankę dla swoich klientów. Zasady promocji Gigabajty za medale są bardzo proste – za każdy medal zdobyty przez Olimpijską Reprezentację Polski członkowie Klubu Kibica otrzymują dodatkowy pakiet GB z dostępem do sieci 5G/5G Ultra.

Wielkość pakietu jest zależna od zdobytego medalu:

złoty medal ­– 15 GB ,

, srebrny medal –­ 10 GB ,

, brązowy medal – 5 GB.

Dla klientów, którzy korzystają z oferty na kartę oraz MIX pakiet ważny będzie przez 30 dni, natomiast w przypadku klientów z abonamentami do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z pakietu będzie można korzystać po otrzymaniu SMS-a z potwierdzeniem aktywacji.

Jak dołączyć do Klubu Kibica?

Aby cieszyć się darmowymi gigabajtami, wystarczy dołączyć do Klubu Kibica. Członkostwo zapewnia więcej bonusów. Każdy użytkownik, który w dowolnym momencie zapisze się do Klubu Kibica, otrzymuje na start pakiet 25 GB z dostępem do sieci 5G/5G Ultra. Wystarczy wysłać SMS o treści: KIBICUJE na numer: 80724.

Więcej szczegółów nt. Klubu Kibica można znaleźć na stronie internetowej: https://www.plus.pl/klub.

Od 2023 r. Plus jest Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, wspierając olimpijczyków w trakcie przygotowań do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

