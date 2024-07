Plus zamyka kolejną usługę. Była z nami od wielu lat

Ważna informacja dla klientów Plusa korzystających z taryfy Team 7. W przyszłym miesiącu zielony operator wyłączy jedną z dostępnych tam usług, która powodowała obniżenie cen połączeń i SMS-ów.

Z dniem 23 sierpnia 2024 roku Plus wyłączy usługę "Swojaki". Umożliwia ona wybór do siedmiu numerów wewnątrz sieci, z którymi można było wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS po obniżonych stawkach. Po tym terminie, połączenia oraz wiadomości SMS do tych numerów będą rozliczane według standardowych stawek, zawartych w "Tabeli opłat za krajowe połączenia głosowe, wiadomości SMS i MMS".

Zmiany w cennikach Simplusa

Od momentu zamknięcia usługi "Swojaki", nastąpią również zmiany w cennikach krajowych taryfy Team 7. Z "Tabeli opłat za krajowe połączenia głosowe, wiadomości SMS i MMS" znikną pozycje związane z obniżonymi stawkami w ramach tej usługi:

Opłata za minutę połączenia w usłudze „Swojaki” - sieć Plus 0,39 zł (0,32 zł)

Opłata za wysłanie 1 wiadomości SMS w usłudze „Swojaki” – sieć Plus 0,01 zł (0,01 zł)

Zostaną usunięte również następujące informacje o wygaszanej usłudze:

Usługa "Swojaki" W ramach usługi „Swojaki” w taryfie Team 7 dla Abonentów, Abonent Simplus może wybrać łącznie 7 różnych numerów wewnątrz sieci Plus dla krajowych połączeń głosowych i wiadomości SMS. Naliczanie opłat w usłudze "Swojaki" dla krajowych połączeń głosowych: a. Dla Abonentów Simplus, dla których informacja dotycząca wysokości wartości konta dostępna jest na karcie SIM: Po wykonaniu połączeń z wybranymi numerami w usłudze "Swojaki" nastąpi zwrot różnicy pomiędzy stawką podstawową a stawką w usłudze "Swojaki" w formie zasilenia konta wg następujących zasad: • w momencie kiedy różnica pomiędzy stawką podstawową i stawką w usłudze "Swojaki" za wykonane połączenia osiągnie lub przekroczy 2,50 zł z VAT, wartość konta Abonenta Simplus zostanie zaktualizowana o wysokość należnej kwoty, • jeżeli w ciągu 5 dni różnica pomiędzy stawką podstawową i stawką w usłudze "Swojaki" za wykonane połączenia jest niższa od 2,50 zł z VAT, wartość konta Abonenta Simplus zostaje zaktualizowana o wartość należnej kwoty po 5 dniach od wykonania pierwszego z połączeń objętych usługą "Swojaki". b. Dla Abonentów Simplus, dla których informacja dotycząca wysokości wartości konta dostępna jest za pomocą usługi "Dostępny Limit Krótkim Kodem": Naliczanie opłat w usłudze "Swojaki" dla krajowych połączeń głosowych następuje w czasie rzeczywistym zgodnie ze stawkami wskazanymi w tabeli powyżej.

Z cenników, z sekcji "Inne usługi", zniknie wiersz:

Wprowadzenie numeru w usłudze „Swojaki” 2,52 zł (2,05 zł)

Z kolei z sekcji Usługi "Krótkim kodem" znikną poniże informacje:

„Swojaki” w taryfie Team 7 - tańsze połączenia i SMS z 7 wybranymi numerami z sieci Plus Wprowadzenie numeru 8 *103*11*48numer_tel# 2,52 zł (2,05 zł)

Usunięcie numeru *103*00*48numer_tel# bezpłatnie1

Otrzymanie listy numerów *103# (inf. przesłana SMS-em) bezpłatnie1 • Numer telefonu wprowadzany w usłudze „Swojaki” musi być poprzedzony prefiksem 48.

Dodatkowo, z sekcji przypisów znikną następujące informacje:

8 Wprowadzenie 7 pierwszych numerów sieci Plus w usłudze „Swojaki” dla krajowych połączeń głosowych i wiadomości SMS w taryfie Team 7 dla Aboenntów jest bezpłatne. Wprowadzenie następnych numerów w usłudze „Swojaki” w taryfie Team 7 dla Aboentów dla wiadomości SMS oraz dla krajowych połączeń głosowych odbywa się na zasadach określonych w Cenniku SIMPLUS.

Opisane wyżej zmiany są widoczne w tych dokumentach:

Plus przy okazji informuje, że klienci, którzy nie akceptują tych zmian, mają prawo do wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć do 23 sierpnia 2024 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl