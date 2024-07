Masz Plusa? Pilny komunikat. Te telefony zostaną odcięte od sieci

Plus ma złą wiadomość dla osób, które wciąż korzystają z wymienionych w komunikacie trzech smartfonów marki LG. Urządzenia te wkrótce zostaną odcięte od zielonej sieci komórkowej, więc warto zmienić telefon zanim to nastąpi.

Operator sieci Plus opublikował krótki komunikat, który może się nie spodobać niektórym klientom Zielonych. Spółka Polkomtel poinformowała, że trzy smartfony marki LG zostaną wkrótce odcięte od sieci Plus, ponieważ przestaną spełniać wymagania techniczne. Ma to nastąpić 3 września 2024 roku. Smartfony, o których mowa w komunikacie, to modele:

LG G5,

luty 2016 159 g, 7.7 mm grubości 4 GB RAM 32 GB, microSD do 256 GB LTE do 300Mbps 16 Mpix + 8 Mpix 5.3" - IPS LCD (1440 x 2560 px, 554 ppi) Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, 2,15 GHz Android v.6.0 2800 mAh, Quick Charge 3.0, USB-C

LG G6,

luty 2017 163 g, 7.9 mm grubości 4 GB RAM 32 GB, microSD do 2000 GB LTE do 300Mbps 13 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix 5.7" - IPS LCD (1440 x 2880 px, 565 ppi) Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, 2,35 GHz Android v.7.0 3300 mAh, Quick Charge 3.0, USB-C

LG G7 Fit.

sierpień 2018 156 g, 7.9 mm grubości 4 GB RAM 32 GB, (opcje: 64 GB), microSD do 512 GB LTE do 600Mbps 16 Mpix + 8 Mpix 6.1" - IPS LCD (1440 x 3120 px, 563 ppi) Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, 2,35 GHz Android v.8.0 3000 mAh, USB-C

W związku z planowanym rozwojem sieci plus i wdrażaniem nowych technologii telefony LG G5, G6, G7 Fit przestaną spełniać wymagane standardy techniczne i nie będą obsługiwać usług komórkowych w sieci Plus od dnia 03/09/2024. Aby móc korzystać z usług sieci Plus prosimy o niezwłoczne zastąpienie w/w telefonów innymi modelami.

– napisał operator sieci Plus w komunikacie

Co to oznacza dla użytkowników?

Dla posiadaczy wymienionych wyżej modeli smartfonów oznacza to konieczność ich wymiany na nowsze urządzenia, które będą kompatybilne z nowymi technologiami wdrażanymi przez sieć Plus. Operator apeluje o niezwłoczne podjęcie działań w celu zapewnienia ciągłości korzystania z usług komórkowych.

Rozwój technologii telekomunikacyjnych wymaga ciągłego dostosowywania infrastruktury oraz urządzeń do najnowszych standardów. Starsze modele telefonów, takie jak LG G5, G6 i G7 Fit, najwyraźniej nie są w stanie sprostać nowym wymaganiom technicznym, co może prowadzić do problemów z jakością połączeń oraz dostępnością usług. Aby uniknąć przerw w korzystaniu z sieci Plus, warto wymienić "odłączane" urządzenia. Te znajdziemy w ofercie zielonego operatora, a także w wielu innych sklepach.

LG wycofało się z rynku smartfonów

W kwietniu 2021 roku firma LG ogłosiła podjęcie decyzji o wycofaniu się z rynku smartfonów. Było to spowodowane rosnącą konkurencją oraz stratami finansowymi, które koreański producent ponosił przez kilka lat. LG postanowiło skupić się na bardziej perspektywicznych obszarach, jak choćby smart home, robotyka czy podzespoły do pojazdów elektrycznych. Mimo zakończenia produkcji smartfonów, firma zapewniła wsparcie dla użytkowników swoich urządzeń przez określony czas, co pozwoliło płynnie przesiąść się na nowsze produkty innych marek.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus, cm.pl