Ukryte opłaty w sieci Plus? Wyjaśniamy. Operator bije się w pierś

Czytelnicy TELEPOLIS.PL donoszą, że niektóre punkty sprzedaży sieci Plus żądają opłaty za kartę SIM przy przenoszeniu numeru od innego operatora do oferty Plus na kartę. Takie działania są sprzeczne z zasadami Zielonych.

Przenoszenie numeru do sieci innego operatora powinno być procesem prostym i przejrzystym. Niestety, z doniesień Czytelników TELEPOLIS.PL wynika, że niektóre punkty sprzedaży sieci Plus wymagają uiszczenia opłaty w wysokości prawie 13 zł za wydanie karty SIM. Taka praktyka budzi kontrowersje, ponieważ zgodnie z regulaminami i cennikami zielonej sieci, opłata ta powinna być pobierana tylko przy wydawaniu duplikatu karty SIM, czyli gdy dana osoba ma już swój numer w Plusie.

Użytkownicy się skarżą, Plus odpowiada

Na forum TELEPOLIS.PL użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami z przenoszeniem numeru do Plusa na kartę. Oto kilka wypowiedzi, które rzucają światło na problem:

Plus żąda 13 zł za kartę SIM przy przenoszeniu numeru. To jakiś absurd, bo zgodnie z regulaminem nie powinno być żadnych opłat. Przenosiłem numer do Plusa i kazano mi zapłacić 13 zł za kartę. Czy to normalne? W innych sieciach tego nie ma. Spotkałem się z sytuacją, że przy przenoszeniu numeru do Plusa chcieli ode mnie 13 zł za wydanie karty. Sprawdziłem regulamin i rzeczywiście nie powinno być takiej opłaty. Co robić?

Cytowane wyżej posty wskazują na pewne nieprawidłowości w procedurze przenoszenia numerów do Plusa, które nie są zgodne z oficjalnymi regulacjami operatora. Potwierdza to również sam operator.

W sieci Plus, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i wewnętrznymi procedurami, nie są pobierane opłaty za kartę prepaid przy przeniesieniu numeru. Obecnie dokładnie weryfikujemy tę sprawę, żeby sprawdzić czy nie dochodziło do przypadków łamania obowiązujących zasad, bowiem ich naruszenie jest działaniem na szkodę naszej Grupy i będziemy wyciągali konsekwencje.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Arkadiusz Majewski z Plusa

Zwrot jest, ale na konto numeru

Z informacji przekazanych przez Czytelników TELEPOLIS.PL wynika, że w przypadku niesłusznie pobranej opłaty za kartę SIM przy przenoszeniu numeru do Plusa na kartę z innej sieci, co jest sprzeczne choćby z tym regulaminem, warto zgłosić reklamację do Plusa. Tu jednak może czekać na nas małe rozczarowanie.

Jak informuje jeden z naszych Forumowiczów,

Podanie danych punktu [pobierającego opłatę, przyp.red.] spływa po BOK-u, w Plusie, jak po kaczce. Zwracają opłatę na konto numeru i tyle.

Czyli Plus w takim przypadku zwraca niesłusznie pobrane pieniądze, ale... w formie zasilenia konta. Dosyć obrazowo przedstawił to inny użytkownik Forum TELEPOLIS.PL:

Dokładnie tak - pomimo podsuwania pod nos regulaminu promo o darmowej karcie w Plusie/Plushu w niektórych (nie wszystkich) punktach mają klienta głęboko gdzieś i albo płacisz i składasz reklamację, albo rezygnujesz. BOK Plusa przeprosi, zwróci kasę na konto numeru i... cieszy się, bo operator zarobił te 12,30PLN (gdyż zmusił klienta do wydania tej kwoty na swoje usługi). Ja nauczony takim doświadczeniem jak chcę, żeby operator nie zarobił na mojej krzywdzie (wbrew własnemu regulaminowi) to po przeniesieniu numeru wykonam 30 godzin połączeń (20minut dziennie) do FM (bo dają mi darmowe minuty) lub do a2 (bo jak przyjmują numer to nie robią problemów z bonusem). Polkomtel zapłaci im minimum 16 zeta, a ja będę miał satysfakcję, że moje pieniążki poszły do tych co nie robią ze mnie wała.

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli spotkaliście się z podobnym problemem, oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Plusa. Przedstaw swój problem i zażądaj wyjaśnień. Przygotuj dowody, takie jak paragon czy potwierdzenie dokonania płatności, które potwierdzają żądanie opłaty.

Zgłoś problem na Forum TELEPOLIS.PL, na przykład w tym wątku. Opisując swoją sytuację, możesz liczyć na pomoc innych użytkowników oraz na reakcję ze strony Plusa. W niektórych przypadkach możesz również liczyć na pomoc redakcji TELEPOLIS.PL. Jesteśmy tu dla Ciebie.

Sprawdź Regulaminy i Cenniki. Upewnij się, że znasz swoje prawa i obowiązki, wynikające z regulaminów Plusa (czy jakiejkolwiek innej sieci). W przypadku nieprawidłowości, powołaj się przy składaniu reklamacji na konkretne zapisy.

Rozważ skargę do UOKiK. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, możesz zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto również skorzystać z pomocy rzeczników konsumentów.

Przenoszenie numeru do Plusa na kartę powinno być wolne od dodatkowych opłat. Niestety, niektóre punkty sprzedaży mogą naruszać regulacje, co jest działaniem na szkodę klientów i samego operatora. Plus zobowiązał się do weryfikacji zgłoszonych przypadków i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości. Klienci powinni być świadomi swoich praw i nie obawiać się zgłaszania problemów, aby pomóc w eliminowaniu takich praktyk.

