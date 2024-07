Plus i Plush na kartę ze specjalną promocją. Wydasz tylko 1 grosz

Plus wystartował ze specjalną promocją na lato w ofertach Plus Na Kartę i Plush Na Kartę. Żeby skorzystać z okazji, wystarczy wydać tylko 1 grosz.

Nowa promocja Plusa jest dostępną na stacjach spółki MOL Polska, dysponującej w naszym kraju siecią ponad 400 obiektów. Klienci, którzy do końca lipca kupią i zarejestrują starter, otrzymają doładowanie o wartości 10 zł za 1 grosz.

Doradczego Plus wybrał akurat stacje paliw na miejsce swojej promocji?

Lato to czas wakacyjnych podróży, zarówno tych większych, jak i mniejszych. To również czas, kiedy więcej i częściej korzystamy z internetu mobilnego, rozmawiamy przez telefon, chcąc mimo rozjazdów utrzymać kontakt z najbliższymi, a także dzielimy się zdjęciami z urlopu. Z tej okazji, dla wszystkich podróżujących i korzystających z ciepłych dni, Plus i Plush Na Kartę przygotował letnią promocję