Play na lato to Internet bez limitów oraz smartfony 5G w niższej cenie

Play wprowadza letnią promocję dla osób, które zdecydują się przenieść swój numer do sieci fioletowego operatora. Mogą oni liczyć na smartfony 5G w cenie niższej nawet o 50%, a także nawet 24 miesiące Internetu bez limitów w wybranych abonamentach.

Lato w pełni, więc Play ma nową promocję dla osób, które zdecydują się przenieść numer do fioletowej sieci. Wybierając pakiet Homebox, użytkownicy otrzymują Internet bez limitu danych i prędkości na cały okres trwania umowy. Z kolei w ofercie Play L, nielimitowana transmisja danych obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, co miesiąc do dyspozycji abonenta będzie 300 GB danych do wykorzystania. Obie opcje mogą być atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują dużych paczek danych na swoich smartfonach.

Abonenci, którzy wybiorą pakiety Play, zyskują także dostęp do telewizji Play NOW, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Play przy okazji chwali się, że po raz szósty z rzędu został liderem rankingu przenośności numerów, publikowanego co kwartał przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Klienci doceniają wolność wyboru w zakresie usług cyfrowych i elastyczną ofertę. To właśnie indywidualne podejście do oferowanych usług sprawiło, że Play po raz kolejny jest najchętniej wybieranym operatorem komórkowym w Polsce.

Smartfony 5G nawet o 50% taniej

W ramach specjalnej oferty dla nowych abonentów, Play oferuje smartfony 5G z ceną obniżoną nawet o 50%. Urządzenia te są oferowane w ratach 0%. Na liście są:

Samsung Galaxy A55 5G (nasz test) w cenie od 999 zł,

Realme 12 Pro+ 5G w cenie od 1249 zł,

Xiaomi Redmi Note 13 w cenie od 699 zł.

Wymienione wyżej smartfony mogą być doskonałym wyborem na letnie wyjazdy, dzięki ich odporności na wodę i zabrudzenia oraz zaawansowanym aparatom, które pozwolą uwiecznić każdą niezapomnianą chwilę. Z kolei obecność usługi Google Pay sprawi, że na plażę nie trzeba będzie zabierać portfela. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo podczas wakacyjnych wojaży.

W pakietach korzystniej

Osoby posiadające Internet światłowodowy lub telewizję w Play mogą otrzymać dodatkowy rabat do 30 zł miesięcznie przy przenoszeniu numeru.

Fioletowy operator przygotował też promocję na Internet światłowodowy. Osoby, które zdecydują się na zakup usługi o prędkości 1 lub 5 Gb/s w pakiecie z telewizją Play, będą mogły cieszyć się szybkim łączem internetowym oraz najlepszą telewizyjną rozrywką wraz z pakietem kanałów sportowych: CANAL+, ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium.

Szczegóły dostępne są w salonach, poprzez infolinię pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.

