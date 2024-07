Bardacha w Play. Spróbuj przenieść numer, to zobaczysz

Przenoszenie numeru telefonu między różnymi ofertami tego samego operatora komórkowego powinno być bardzo proste. Jednak doświadczenia użytkowników pokazują, że rzeczywistość w przypadku Virgin Mobile i Play może być bardziej skomplikowana.

Przenoszenie numerów między ofertami Virgin Mobile i Play nie zawsze przebiega gładko, o czym donoszą Czytelnicy portalu TELEPOLIS.PL. Chociaż są one częścią tego samego operatora, pojawiają się problemy z komunikacją z obsługą klienta, sprzeczne informacje i biurokratyczne utrudnienia, które mogą skutecznie zniechęcić do próby zmiany oferty. Klienci, którzy napotkają problemy, powinni być przygotowani na składanie reklamacji i regularny kontakt z obsługą klienta, aby osiągnąć pożądany rezultat. Doświadczenia opisane na naszym Forum wskazują jednak, że nie zawsze jest to takie proste.

Oto relacje użytkowników Forum TELEPOLIS.PL, które ilustrują problemy napotykane podczas przenoszenia numerów między ofertami Virfin Mobile i Play.

Problemy z przenoszeniem numeru z Virgin Mobile do Play

Użytkownik bolek2004 podzielił się swoją frustracją dotyczącą próby przeniesienia numeru z Virgin Mobile do Play. Początkowo skontaktował się on z obsługą klienta Play za pośrednictwem czatu, gdzie otrzymał odpowiedź, że przeniesienie numeru nie jest możliwe bezpośrednio i musi skorzystać z usług innego operatora pośredniego. Kiedy bolek2004 powołał się na informacje z Forum TELEPOLIS.PL, konsultant zmienił zdanie, sugerując wizytę w salonie Play, ponieważ nie ma możliwości zdalnego przeniesienia numeru. Ostatecznie konsultant zgodził się przyjąć zgłoszenie, pozostawiając użytkownika w oczekiwaniu na rozwój sytuacji.

Inny użytkownik Forum, Remington, zasugerował złożenie reklamacji w przypadku problemów z przeniesieniem numeru. Z jego doświadczeń wynika, że możliwe jest przeniesienie numeru przez telefon, co potwierdził konsultant Play. Remington dodał, że większa świadomość konsultantów na temat tej procedury mogłaby ułatwić życie klientom, którzy chcą dokonać migracji do Play. Jego zdaniem ważne jest również, aby pamiętać, że migracja do Play jest procesem nieodwracalnym.

Wróćmy do użytkownika bolek2004. Kontynuował on relację swoich doświadczeń, wskazując na potrzebę szybkiego "ubijania" kart SIM z powodu promocji na Internet w Virgin Mobile. Wyraził również swoje rozczarowanie brakiem możliwości łatwego przeniesienia numeru i frustrację związaną z koniecznością ciągłego kontaktowania się z obsługą klienta fioletowego operatora. Ostatecznie otrzymał negatywną odpowiedź na swoje zgłoszenie, a odpowiedź została wysłana listownie na jego adres domowy. To tylko zwiększyło jego irytację.

Co na to Play?

By wyjaśnić rozbieżności oraz ustalić, kto ma rację, zwróciliśmy się do biura prasowego Play z pytaniami dotyczącymi przenoszenia numeru z oferty Virgin Mobile do oferty Play oraz, przy okazji, z oferty Play do oferty Virgin Mobile. Otrzymane odpowiedzi są jednoznaczne i na ogół sprzeczne z opisanymi wyżej doświadczeniami użytkowników Forum TELEPOLIS.PL.

Zmiana z oferty Virgin Mobile do oferty Play jest możliwa – można zrobić to telefonicznie, przez kontakt z infolinią lub w salonach Play. Zmiana z oferty Play na Kartę do oferty abonamentowej Virgin Mobile jest możliwa – można zrobić to telefonicznie, przez kontakt z infolinią lub w salonach Play.

– przekazała redakcji TELEPOLIS.PL Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play

Z przytoczonej wyżej odpowiedzi wynika, że można bezpośrednio przenieść numer z Virgin Mobile do Play. Nie trzeba w tym celu korzystać z pomocy innego operatora, przenosząc do niego numer z Virgin Mobile, a potem wracając do Play. Może to być jednak konieczne w drugą stronę, ponieważ bezpośrednio można przenieść numer z oferty Play na kartę do oferty abonamentowej Virgin Mobile.

