Samsung Galaxy A55 – test. Świetny telefon, który kupisz bez kredytu

Samsung Galaxy A55 to nowy przedstawiciel jednej z najpopularniejszych serii producenta. Czy jest równie udany co poprzednicy?

Kolejne modele z serii Samsung Galaxy A50 to jedne z najpopularniejszych smartfonów rynku – także w Polsce. Jej nowy przedstawiciel, Samsung Galaxy A55, na pierwszy rzut oka wydaje się mocno trzymać sprawdzonej w przypadku poprzedników formuły. Na papierze to dobrze wyposażony średniak, który pełnymi garściami czerpie z flagowych modeli producenta. Jego cena w oficjalnej dystrybucji to 2099 zł, ale spokojnie wyrwiecie go taniej.

marzec 2024 213 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1480, 2,75 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Wygląd i wykonanie

Samsung Galaxy A55 wygląda jak… Samsung. Pod względem wizualnym nie znajdziemy tu niczego odkrywczego, szczególnie że producent stroni od odważnych akcentów stylistycznych. Mimo to telefon może się podobać – prezentuje się uniwersalnie i cechuje się pewną dozą elegancji.



Przedni panel to przede wszystkim wyświetlacz schowany pod płaską taflą szkła. Otaczające go ramki są symetryczne, ale stosunkowo szerokie. Uwagę przykuwa także „oczko” przedniego aparatu umieszczone pośrodku górnej belki ekranu. Z wyświetlaczem zintegrowano także skaner linii papilarnych.



Tył urządzenia także jest płaski, jeśli nie liczyć trzech wystających obiektywów. Plecki pokryto szkłem wykończonym na wysoki połysk, w związku z czym łatwo zbiera odciski palców.

Boki urządzenia są płaskie i wykonane z aluminium. To ostatnie to jedna z większych różnic względem tańszego Galaxy A35. Nietypowym elementem jest charakterystyczny „garb”, na którym umieszczono przyciski sterujące. To element wyróżniający tegoroczną serię Galaxy A i pozostaje bez wpływu na komfort obsługi.

Jakości wykonania mógłby bohaterowi testu pozazdrościć niejeden flagowiec. Mamy tu materiały klasy premium – szkło Gorilla Glass Victus+ i aluminium – oraz bardzo dobre spasowanie elementów. Wisienką na torcie jest wodoodporność na poziomie IP67.



Pod względem wygody Samsung Galaxy A55 wypada poprawnie. Kanciasta obudowa i stosunkowo duże gabaryty z pewnością nie pomagają podczas codziennej obsługi, jednak poza tym trudno doszukać się na tym polu jakichś poważniejszych potknięć.

Wyświetlacz

Telefon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6” i rozdzielczości 1080 x 2340. Daje to zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 390 PPI. Częstotliwość odświeżania to 120 Hz.

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Auto: 942 cd/m²

Ręcznie: 435 cd/m² Żywy: 6943K n/d Żywy:

sRGB: 99,1%

Adobe RGB: 79,7%

DCI-P3: 83,3% Naturalny:

sRGB: 93,0%

Adobe RGB: 71,9%

DCI-P3: 75,8% Żywy:

Średni: 2,39

Maksymalny: 6,78 Naturalny:

Średni: 1,65

Maksymalny: 5,56 Naturalny: 7031K

Profil domyślny: Żywy

Zastosowany panel cechuje się bardzo dobrą jakością obrazu. Jasność maksymalna w trybie automatycznym to blisko 942 nity, co powinno wystarczyć do komfortowej pracy nawet w ostrym świetle. Doskonale prezentują się także kolory. Niezależnie od wybranego trybu prezentują się realistycznie, jednocześnie pozostając przyjemne dla oka.

Interfejs i funkcjonalność

Samsung Galaxy A55 pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1. Producent już w tym momencie obiecuje, że telefon otrzyma nawet cztery duże aktualizacje systemu oraz łącznie pięć lat łatek bezpieczeństwa.



Interfejs urządzenia mono odbiega od „czystego” Androida, jednak pozostaje funkcjonalny, intuicyjny i estetyczny. Nakładka Koreańczyków jest jedną z najbardziej dopracowanych na rynku i czuć to na każdym kroku. Na pokładzie znajdziemy komplet najważniejszych narzędzi i aplikacji oraz rozbudowane opcje personalizacji.



Kłuje po oczach duża liczba aplikacji firm trzecich, z których część znajdziemy od razu na pokładzie, a część producent próbuje przemycić na etapie wstępnej konfiguracji. Osobiście miałem też poczucie, że producent na siłę wręcz próbuje mnie wciągnąć w swój ekosystem i przymusić do założenia konta Samsung, co także niekoniecznie mi się podoba.



Dla formalności warto wspomnieć, że bohater testu nie oferuje funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, które znajdziemy we flagowcach producenta.



Samsung Galaxy A55 posiada miejsce na dwie karty nanoSIM oraz obsługuje technologię eSIM. Znajdziemy tu łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC. Jeśli chodzi o łączność przewodową, port USB-C jest ograniczony wyłącznie do transferów na poziomie USB 2.0.

Podobnie jak w przypadku tańszego Galaxy A35, także tutaj na pochwałę zasługują wbudowane głośniki stereo. Grają głośno, oferując przyjemne brzmienie, które doskonale sprawdzi się podczas grania i oglądania wideo.

Podzespoły i wydajność

Sercem Samsunga Galaxy A55 jest zupełnie nowy układ Samsung Exynos 1480. To ośmiordzeniowa jednostka wykonana w litografii 4 nm. Oprócz tego przetestowany egzemplarz posiada 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 iPhone 15 1456386 2547 6396 - iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 - Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 40 Pro - 2001 5344 2040 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - 889 2036 59,4 Samsung Galaxy A34 5G 566496 - 2165 125 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 2021 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427



Średniaki Samsunga nigdy nie brylowały, jeśli chodzi o moc obliczeniową i tu się nic nie zmieniło. Model Galaxy A55 żadnych rekordów nie pobije, natomiast przynosi subtelny, acz odczuwalny skok wydajności względem poprzednika. Dotyczy to szczególnie wydajności w grach. W codziennych zastosowaniach telefon działa szybko i responsywnie.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 iPhone 15 Pro 3172 64,40% 2910 6255 46,8 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 40 Pro 3645 80,30% 4324 7333 47,3 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 1217 99,60% 507,8 1172 42,2 Samsung Galaxy A34 5G 641 99,50% 662 1568 42 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Plusem jest kultura pracy. Obudowa urządzenia w toku testów nagrzała się maksymalnie do 33 °C. Nie zauważyliśmy także objawów zbijania wydajności pod wpływem wysokiej temperatury.

Aparat

Testowany model wyposażono w potrójny aparat. Główna jednostka wykorzystuję sensor w rozmiarze 1/1,56” o rozdzielczości 50 Mpix. Sparowano go z obiektywem szerokokątnym o przysłonie f/1.8. Mamy tu także optyczną stabilizację obrazu (OIS).



Wykonane głównym aparatem zdjęcia prezentują się dobrze – przynajmniej w większości. Są ostre i mogą się pochwalić niezłym odwzorowaniem detali oraz szerokim zakresem dynamiki. Kontrowersje mogą wzbudzić najwyżej ich kolory. Barwy rejestrowane telefonem są mocno wysycone i kontrastowe, co chwilami wygląda cukierkowo i nienaturalnie. Taki styl może się podobać, ale z pewnością nie każdemu.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Na plus jakość zdjęć po zmroku. Te prezentują się bardzo dobrze i w większości testowanych przeze mnie scenariuszy nawet nie było widać szczególnie wyraźnych oznak degradacji. Dopiero na dużych zbliżeniach w oczy rzucała się niższa szczegółowość.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Moduł ultraszerokokątny ma rozdzielczość 12 Mpix i pole widzenia rzędu 123°. Niestety nie ma autofokusu. Wykonane z jego pomocą zdjęcia prezentują się atrakcyjnie, przynajmniej jak na ten segment cenowy. Są zadowalająco ostre, a sam telefon dobrze radzi sobie z korektą wad optyki. Nie każdemu spodobają się tutejsze jaskrawe kolory, jednak moim zdaniem bardzo dobrze pasują do dynamicznych zdjęć, które można uzyskać z pomocą obiektywu ultraszerokokątnego.

Zdjęcia przykładowe - aparat makro

Aparat makro o rozdzielczości 5 Mpix jest tu raczej dla ozdoby, choć trzeba przyznać, że uzyskane z jego pomocą rezultaty nie wyglądają źle jak na tego typu jednostkę. W dalszym ciągu dużo lepiej prezentują się fotografie wykonane głównym modułem i przycięte do odpowiedniego kadru.

Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix. Niestety tutaj także nie znajdziemy autofokusu. Sama jakość zdjęć jest natomiast zupełnie przyzwoita. Tak naprawdę jedyne zastrzeżenia mam do subtelnego delikatnego zafarbu, który wychwyciłem na części uchwyciłem na części kadrów. Na szczęście nie jest to coś, co mogłoby być uciążliwe na co dzień.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni

Bohater testu nagrywa wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 30 FPS. Same nagrania prezentują się dobrze jak na sprzęt tej klasy. Na pochwałę zasługuje skuteczna stabilizacja obrazu, dzięki której bez problemu możemy nagrywać bezpośrednio z ręki – przynajmniej za dnia. Pomarudzić mogę co najwyżej na wysoki poziom szumów i wyraźny spadek ostrości po zmroku.

Bateria

Samsung Galaxy A55 został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh. To już kolejny smartfon producenta, który bardzo dobrze wypadł w naszym teście i doskonale spisuje się także podczas codziennego używania. Dwa dni z dala od ładowarki można wręcz tutaj potraktować jako plan minimum.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Telefon pozwala na ładowanie mocą maksymalnie 25 W w standardzie USB Power Delivery. Niestety kompatybilnej ładowarki nie znajdziemy w zestawie. Musimy się w nią zaopatrzyć sami.

Podsumowanie

Samsung Galaxy A55 to telefon na wskroś bezpieczny, ale wbrew pozorom wychodzi mu to na dobre. Producentowi udało się uniknąć większych potknięć podczas projektowania swojego nowego średniaka. Dodajmy kilka skromnych, ale odczuwalnych usprawnień względem poprzedniej generacji oraz cechy zarezerwowane u konkurencji wyłącznie dla flagowców (wodoodporność, długi okres wsparcia), a okazuje się, że mamy tu do czynienia z bardzo udaną propozycją.



Sugerowana cena rzędu 2099 zł wydaje się więc jak najbardziej uczciwa. Bohater testu nie bije może rekordów opłacalności, ale jeśli szukacie dobrze wyposażonego średniaka na długie lata, z pewnością stanowi atrakcyjną propozycję. A kto wie, może uda się Wam go wyrwać nieco taniej w jakiejś promocji? Wtedy to już naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać – trzeba brać i cieszyć się świetnym kawałkiem sprzętu.

Ocena końcowa: 8/10

Plusy:

Wysoka jakość wykonania

Wodoodporność (IP67)

Długi czas pracy na jednym ładowaniu

Wyświetlacz o bardzo dobrych parametrach

Dopracowane oprogramowanie

Długi deklarowany okres wsparcia

Bardzo dobre głośniki stereo

Obsługa eSIM

Minusy:

Przejaskrawione kolory zdjęć nie każdemu przypadną do gustu

Brak ładowarki w zestawie

Nieco zbyt wysoka cena



Smartfona do testów udostępniła firma Samsung.

Źródło zdjęć: własne