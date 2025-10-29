Europa straci na znaczeniu? Amerykańska firma chce zastąpić ASML
Chociaż idea jest słuszna i wpisuje się w obecną strategię rządu Stanów Zjednoczonych, to Europejczycy mogą na razie spać spokojnie.
Amerykański start-up Substrate chce uniezależnić krajowy przemysł półprzewodników od holenderskiego ASML. Firma opracowuje własną technologię litografii, która ma rywalizować z maszynami używanymi przez największych producentów chipów na świecie. Zamiast światła EUV o długości fali 13,5 nm, Substrate chce wykorzystać promieniowanie rentgenowskie generowane przez akcelerator cząstek.
To na razie jest tylko pieśń przyszłości
Według informacji ujawnionych przez agencję Bloomberg, Amerykański start-up zebrał już 100 milionów dolarów od inwestorów, wśród których znajduje się m.in. fundusz Founders Fund Petera Thiela. Wycena młodej firmy sięgnęła 1 miliarda dolarów, mimo że projekt wciąż znajduje się na etapie rozwoju koncepcyjnego i daleko mu do komercyjnego wdrożenia.
Substrate przekonuje, że ich technologia pozwoli znacząco obniżyć koszty litografii w porównaniu z rozwiązaniami ASML, m.in. dzięki zastosowaniu bardziej efektywnego przepływu maski i rezystu. Firma miała już zaprezentować swoje osiągnięcia przedstawicielom mediów, a eksperci ocenili projekt jako obiecujący krok naprzód.
Substrate is building a next-generation foundry to return America to dominance in semiconductor production. To achieve this, we will use our technology—a new form of advanced X-ray lithography—to power them.— Substrate (@substrate) October 28, 2025
America invented semiconductors. We will lead again. pic.twitter.com/1rgnWSYYZG
Największym wyzwaniem będzie jednak wdrożenie technologii X-ray do produkcji masowej chipów. ASML i systemy EUV są obecnie standardem w branży i osiągnęły wysoki poziom dojrzałości technologicznej. Z holenderskich maszyn korzysta m.in. TSMC, Intel czy Samsung. Oznacza to, że nowy gracz może napotkać trudności w zdobyciu zaufania.
Tym samym chociaż inicjatywa Substrate to ważny krok w kierunku stworzenia amerykańskiej alternatywy dla ASML, analitycy branżowi podkreślają, że pełne uniezależnienie się od europejskiego giganta pozostaje na razie odległą perspektywą.