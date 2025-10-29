Tech

Europa straci na znaczeniu? Amerykańska firma chce zastąpić ASML

Chociaż idea jest słuszna i wpisuje się w obecną strategię rządu Stanów Zjednoczonych, to Europejczycy mogą na razie spać spokojnie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Europa straci na znaczeniu? Amerykańska firma chce zastąpić ASML

Amerykański start-up Substrate chce uniezależnić krajowy przemysł półprzewodników od holenderskiego ASML. Firma opracowuje własną technologię litografii, która ma rywalizować z maszynami używanymi przez największych producentów chipów na świecie. Zamiast światła EUV o długości fali 13,5 nm, Substrate chce wykorzystać promieniowanie rentgenowskie generowane przez akcelerator cząstek.

Dalsza część tekstu pod wideo

To na razie jest tylko pieśń przyszłości

Według informacji ujawnionych przez agencję Bloomberg, Amerykański start-up zebrał już 100 milionów dolarów od inwestorów, wśród których znajduje się m.in. fundusz Founders Fund Petera Thiela. Wycena młodej firmy sięgnęła 1 miliarda dolarów, mimo że projekt wciąż znajduje się na etapie rozwoju koncepcyjnego i daleko mu do komercyjnego wdrożenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Drukarka 3D ANYCUBIC Photon Mono M7 Max Wi-Fi, LAN
Drukarka 3D ANYCUBIC Photon Mono M7 Max Wi-Fi, LAN
0 zł
3321.78 zł - najniższa cena
Kup teraz 3321.78 zł
Drukarka 3D CREALITY Ender-3 V3 SE
Drukarka 3D CREALITY Ender-3 V3 SE
0 zł
689 zł - najniższa cena
Kup teraz 689 zł
Drukarka 3D ANYCUBIC Kobra 3 Max Wi-Fi, LAN
Drukarka 3D ANYCUBIC Kobra 3 Max Wi-Fi, LAN
0 zł
2399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399.99 zł
Advertisement

Substrate  przekonuje, że ich technologia pozwoli znacząco obniżyć koszty litografii w porównaniu z rozwiązaniami ASML, m.in. dzięki zastosowaniu bardziej efektywnego przepływu maski i rezystu. Firma miała już zaprezentować swoje osiągnięcia przedstawicielom mediów, a eksperci ocenili projekt jako obiecujący krok naprzód.

Największym wyzwaniem będzie jednak wdrożenie technologii X-ray do produkcji masowej chipów. ASML i systemy EUV są obecnie standardem w branży i osiągnęły wysoki poziom dojrzałości technologicznej. Z holenderskich maszyn korzysta m.in. TSMC, Intel czy Samsung. Oznacza to, że nowy gracz może napotkać trudności w zdobyciu zaufania.

Tym samym chociaż inicjatywa Substrate to ważny krok w kierunku stworzenia amerykańskiej alternatywy dla ASML, analitycy branżowi podkreślają, że pełne uniezależnienie się od europejskiego giganta pozostaje na razie odległą perspektywą.

Image
telepolis
Europa usa produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone produkcja układów scalonych ASML Substrate
Zródła zdjęć: Intel, Substrate
Źródła tekstu: Bloomberg, Wccftech, oprac. własne