Action rzucił za 43,90 zł. Czuję w kościach, że będzie polowanie

Mianowicie takim, że lepiej mieć taki sprzęt, niż nie mieć żadnego. A jego niska cena sprawia, że wiele osób prędzej kupi takie radio, niż porządne radio, powerbank, przyzwoitą latarkę i generator prądu z korbą. Chociaż ja otwarcie przyznam, że na sytuacje kryzysowe, wolę mieć jednak sprzęt, który nie jest wszystkim w jednym i obiecuje nieco wyższą jakość.

Radio z Action

Tu natomiast mamy wszystko: radio FM/AM - nie, nie posłuchamy na tym jedynki z Solca Kujawskiego, ponieważ stacja ta operuje na częstotliwości 225 kHz, którą mało które radio dziś obsługuje. Dlatego warto się skupić na lokalnych stacjach w modulacji FM. Ważne jest także to, że wbudowany akumulator pozwoli na do 40 godzin słuchania audycji.