Zwykła ściana? Ten projektor zamieni ją w 100-calowy tablet
Do Polski trafia nowy projektor Samsung The Premiere 5. To nie jest jednak zwykłe urządzenie do oglądania filmów. Potrafi znacznie, znacznie więcej.
Samsung wprowadza na polski rynek projektor, który może namieszać w naszych domach. The Premiere 5 to kompaktowe urządzenie, które dzięki technologii ultrakrótkiego rzutu potrafi wyświetlić gigantyczny, 100-calowy obraz, stojąc tuż przy samej ścianie. Koniec z kablami ciągnącymi się przez cały pokój i skomplikowanym montażem. To jednak dopiero początek jego możliwości.
Urządzenie nie jest przeznaczone tylko dla fanów kina domowego. Producent kieruje je także do profesjonalistów – architektów, projektantów czy menedżerów, dla których mobilność i świetna jakość prezentacji to podstawa.
Wszystko staje się ekranem dotykowym
To, co naprawdę wyróżnia The Premiere 5, to jego interaktywność. W zestawie z projektorem otrzymujemy specjalną podstawkę dotykową. Po jej podłączeniu, wbudowana kamera na podczerwień i laser sprawiają, że dowolna płaska powierzchnia – blat stołu, podłoga czy ściana – zamienia się w pełni responsywny ekran dotykowy.
Wystarczy dotknąć palcem wyświetlanego obrazu, aby wejść z nim w interakcję. Możemy przesuwać elementy puzzli w grze, przeglądać zdjęcia gestami czy zarządzać prezentacją bez podchodzenia do komputera. To funkcja, która otwiera zupełnie nowe możliwości zabawy i pracy.
Kinowa jakość obrazu i dźwięku w salonie
Sercem projektora jest technologia potrójnego lasera. W praktyce oznacza to niezwykle żywe i nasycone kolory (pokrycie 154% palety DCI-P3), które robią ogromne wrażenie. Dzięki funkcji Vision Booster nie musimy też całkowicie zaciemniać pokoju. Urządzenie samo analizuje oświetlenie i dostosowuje jasność oraz kontrast, by obraz zawsze wyglądał najlepiej.
Za dźwięk odpowiada system głośników zgodny z Dolby Atmos, OTS Lite i Q-Symphony. Daje to efekt przestrzenny, który otacza widza i potęguje wrażenia z seansu. Ciekawym dodatkiem jest Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję, by wzmocnić dialogi, gdy w otoczeniu pojawi się hałas. Dzięki temu nie umknie nam żadne słowo, nawet jeśli za ścianą pracuje pralka.
Inteligentne centrum domowej rozrywki
The Premiere 5 działa pod kontrolą systemu Tizen, znany z telewizorów Samsunga. Mamy tu więc dostęp do popularnych aplikacji VOD, ale też funkcje smart. Wbudowany hub SmartThings pozwala sterować inteligentnymi urządzeniami w domu, a na ekranie mogą pojawiać się powiadomienia, na przykład o zakończonym cyklu prania. Nie zabrakło też wsparcia dla Apple AirPlay.
Gracze powinni docenić Automatyczny Tryb Gry AI, który sam optymalizuje ustawienia pod kątem gatunku gry. Specjalny Panel Gracza pozwala z kolei na zmianę proporcji obrazu na ultraszerokie 21:9 lub 32:9, co w wielu tytułach daje przewagę i zwiększa immersję. Kiedy nic nie oglądamy, Tryb Ambient może zamienić ścianę w galerię zdjęć lub wyświetlać subtelne wizualizacje.
Design i wygoda na pierwszym miejscu
Projektor jest stylowy, minimalistyczny i łatwo go przenieść w dowolne miejsce. Konfiguracja jest banalnie prosta. Automatyczne Wyostrzenie i korekcja geometrii obrazu (tzw. keystone) działają w kilka sekund po uruchomieniu. Obraz możemy też skalować i przesuwać bez fizycznego ruszania urządzenia.
Miłym dodatkiem jest pilot SolarCell, który ładuje się za pomocą światła słonecznego lub sztucznego oświetlenia w domu. To mały, ale praktyczny i ekologiczny szczegół, który idealnie pasuje do nowoczesnego sprzętu.
Dostępność i cena
Projektor Samsung The Premiere 5 trafia właśnie do sprzedaży w Polsce. Jego cena na samsung.pl wynosi 8399 zł.