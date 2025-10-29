Zwykła ściana? Ten projektor zamieni ją w 100-calowy tablet

Samsung wprowadza na polski rynek projektor, który może namieszać w naszych domach. The Premiere 5 to kompaktowe urządzenie, które dzięki technologii ultrakrótkiego rzutu potrafi wyświetlić gigantyczny, 100-calowy obraz, stojąc tuż przy samej ścianie. Koniec z kablami ciągnącymi się przez cały pokój i skomplikowanym montażem. To jednak dopiero początek jego możliwości.

Urządzenie nie jest przeznaczone tylko dla fanów kina domowego. Producent kieruje je także do profesjonalistów – architektów, projektantów czy menedżerów, dla których mobilność i świetna jakość prezentacji to podstawa.

Wszystko staje się ekranem dotykowym

To, co naprawdę wyróżnia The Premiere 5, to jego interaktywność. W zestawie z projektorem otrzymujemy specjalną podstawkę dotykową. Po jej podłączeniu, wbudowana kamera na podczerwień i laser sprawiają, że dowolna płaska powierzchnia – blat stołu, podłoga czy ściana – zamienia się w pełni responsywny ekran dotykowy.

Wystarczy dotknąć palcem wyświetlanego obrazu, aby wejść z nim w interakcję. Możemy przesuwać elementy puzzli w grze, przeglądać zdjęcia gestami czy zarządzać prezentacją bez podchodzenia do komputera. To funkcja, która otwiera zupełnie nowe możliwości zabawy i pracy.

Kinowa jakość obrazu i dźwięku w salonie

Sercem projektora jest technologia potrójnego lasera. W praktyce oznacza to niezwykle żywe i nasycone kolory (pokrycie 154% palety DCI-P3), które robią ogromne wrażenie. Dzięki funkcji Vision Booster nie musimy też całkowicie zaciemniać pokoju. Urządzenie samo analizuje oświetlenie i dostosowuje jasność oraz kontrast, by obraz zawsze wyglądał najlepiej.

Za dźwięk odpowiada system głośników zgodny z Dolby Atmos, OTS Lite i Q-Symphony. Daje to efekt przestrzenny, który otacza widza i potęguje wrażenia z seansu. Ciekawym dodatkiem jest Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję, by wzmocnić dialogi, gdy w otoczeniu pojawi się hałas. Dzięki temu nie umknie nam żadne słowo, nawet jeśli za ścianą pracuje pralka.

Inteligentne centrum domowej rozrywki

The Premiere 5 działa pod kontrolą systemu Tizen, znany z telewizorów Samsunga. Mamy tu więc dostęp do popularnych aplikacji VOD, ale też funkcje smart. Wbudowany hub SmartThings pozwala sterować inteligentnymi urządzeniami w domu, a na ekranie mogą pojawiać się powiadomienia, na przykład o zakończonym cyklu prania. Nie zabrakło też wsparcia dla Apple AirPlay.

Gracze powinni docenić Automatyczny Tryb Gry AI, który sam optymalizuje ustawienia pod kątem gatunku gry. Specjalny Panel Gracza pozwala z kolei na zmianę proporcji obrazu na ultraszerokie 21:9 lub 32:9, co w wielu tytułach daje przewagę i zwiększa immersję. Kiedy nic nie oglądamy, Tryb Ambient może zamienić ścianę w galerię zdjęć lub wyświetlać subtelne wizualizacje.

Design i wygoda na pierwszym miejscu

Projektor jest stylowy, minimalistyczny i łatwo go przenieść w dowolne miejsce. Konfiguracja jest banalnie prosta. Automatyczne Wyostrzenie i korekcja geometrii obrazu (tzw. keystone) działają w kilka sekund po uruchomieniu. Obraz możemy też skalować i przesuwać bez fizycznego ruszania urządzenia.

Miłym dodatkiem jest pilot SolarCell, który ładuje się za pomocą światła słonecznego lub sztucznego oświetlenia w domu. To mały, ale praktyczny i ekologiczny szczegół, który idealnie pasuje do nowoczesnego sprzętu.

Dostępność i cena