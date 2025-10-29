Tech

To historyczna chwila. NVIDIA przebiła wartość 5 bilionów dolarów

Mowa już o tak dużych kwotach, że dla wielu ludzi są one poza wyobrażeniem. Tylko dwa kraje na świecie posiadają aktualnie wyższe PKB.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:00
1
NVIDIA została pierwszą firmą na świecie, która przekroczyła wartość rynkową 5 bilionów dolarów (ok. 18,3 biliona złotych). Amerykański producent chipów przeszedł drogę od producenta kart graficznych dla graczy, przez układy do kopania kryptowalut, aż po giganta sztucznej inteligencji, napędzanego globalnym entuzjazmem wobec rozwoju AI.

Za NVIDIĄ znajdują się tacy giganci jak Microsoft, Apple czy Google

Firma po raz pierwszy osiągnęła wycenę 1 biliona dolarów w czerwcu 2023 roku, a próg 4 bilionów przekroczyła zaledwie trzy miesiące temu. Dzisiaj akcje NVIDII wzrosły o 5,6%, osiągając poziom ponad 212 dolarów, dzięki optymizmowi inwestorów dotyczącym sprzedaży w Chinach - rynku, który od dawna stanowi punkt zapalny w relacjach geopolitycznych.

Według danych Banku Światowego wartość NVIDII przekracza PKB każdego kraju poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jej kapitalizacja jest też wyższa niż całe sektory indeksu S&P 500. Microsoft i Apple również niedawno przekroczyły poziom 4 bilionów dolarów, co potwierdza silny trend wzrostowy w branży technologicznej.

Jednocześnie rosną obawy przed potencjalną "bańką AI" i nadmierną wyceną spółek technologicznych. Ostrzeżenia w tej sprawie wydały m.in. Bank Anglii, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz szef JP Morgan, Jamie Dimon, który stwierdził, że "poziom niepewności powinien być znacznie wyższy w świadomości większości ludzi".

Niektórzy sceptycy sugerują, że gwałtowny wzrost wartości firm AI może wynikać z tzw. inżynierii finansowej. Najwięksi gracze inwestują w siebie nawzajem, tworząc złożoną sieć powiązań. Przykładem może być OpenAI, które w 2022 roku spopularyzowało AI dzięki ChatGPT, a w zeszłym miesiącu otrzymała od NVIDII inwestycję w wysokości 100 miliardów dolarów.

telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja karta graficzna GPU akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI
Zródła zdjęć: Shutterstock / jamesonwu1972, Companies Market Cap
Źródła tekstu: CNBC, oprac. własne