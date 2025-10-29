Tech

Donald Trump odpuszcza. Chińczycy dostaną najnowsze technologie

Stosunki między światowymi potęgami mogą się niedługo nieco ocieplić. Przynajmniej gdy mowa o sprzęcie do pracy ze sztuczną inteligencją. 

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:38
Chiński rynek od dłuższego czasu stanowił ogromne wyzwanie dla NVIDII, zwłaszcza odkąd nasiliły się napięcia handlowe między USA a Chinami. Teraz jednak jest światełko w tunelu dla Zielonych. Prezydent Donald Trump zasugerował bowiem, że temat akceleratorów AI z rodziny Blackwell ma zostać omówiony z sekretarzem Xi Jinpingiem.

Nowym chińskim układem ma być NVIDIA B30A

Niedawno Jensen Huang przyznał, że udział NVIDII w Chinach spadł do zera, mimo wcześniejszej dominacji w Państwie Środka. Szef Zielonych podkreślał, że nowy układ AI przeznaczony dla Chin musi być oparty na architekturze Blackwell, ponieważ poprzednia generacja Hopper nie może już zostać "okrojona" w sposób zgodny z amerykańskimi restrykcjami.

Dotychczasowe doniesienia wskazują, że planowanym chipem dla Chin może być model NVIDIA B30A, choć ostateczna decyzja będzie zależeć od wyników rozmów handlowych Waszyngtonem i Pekinem. Miałby on wykorzystać budowę modułową, pamięci HBM3E i litografię TSMC N4P.

Należy pamiętać, że gra toczy się o dziesiątki miliardów dolarów. I skorzysta na tym nie tylko NVIDIA, ale również rząd Stanów Zjednoczonych. Zarówno bezpośrednio ze względu na umowy na dzielenie się zyskami, jak i pośrednio - dostępność akceleratorów AI w Chinach zmniejsza potrzebę posiadania i spowalnia rozwój chińskich układów.

