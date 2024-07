Rewolucja w Orange. Bez kodu się nie obejdzie

Pomarańczowy operator zachęca do aktualizacji numeru telefonu, który posłuży do autoryzacji w Mój Orange. Wkrótce bez wysłanego na ten numer kodu nie będzie można się zalogować na swoje konto. A wszystko to dla Twojego bezpieczeństwa.

Orange Polska szykuje się do wprowadzenia obowiązkowej autoryzacji SMS podczas logowania na konto w Mój Orange. Z tego powodu pomarańczowy operator zachęca do aktualizacji numeru telefonu, który zostanie użyty w tym celu. To ważne, ponieważ już niedługo numer ten będzie potrzebny do zalogowania się.

Do klientów Orange zaczęły dochodzić wiadomości e-mail w tej sprawie.

W związku z planowaną zmianą w procesie logowania do Mój Orange możesz otrzymać od nas komunikację (e-mail z adresu [email protected], sms, powiadomienie w aplikacji) zachęcające do weryfikacji aktualności swojego numeru telefonu. Nie jest to oszustwo. Chcemy mieć pewność, że Twoje logowanie do Mój Orange będzie bezproblemowe jak dotychczas, a teraz także bezpieczniejsze!

– czytamy w komunikacie Orange

Jak zaktualizować numer do autoryzacji w Mój Orange?

Numer telefonu do autoryzacji SMS można łatwo zaktualizować z poziomu aplikacji Mój Orange lub po zalogowaniu się do Mój Orange na stronie www.orange.pl. W przypadku aplikacji Mój Orange, należy po jej uruchomieniu i zalogowaniu się przejść do zakładki Więcej, a następnie wybrać kolejno Ustawienia, Zabezpieczenia oraz Autoryzacja SMS.

Jeśli autoryzacja SMS jest włączona, zostaniesz poproszony o przepisanie kodu SMS wysłanego na obecny numer do autoryzacji. W tym momencie możesz z poziomu ekranu Autoryzacja SMS włączyć/wyłączyć tę opcję oraz zmienić numer telefonu, wybierając Edytuj numer.

Aby zmienić swój numer do autoryzacji konieczne jest zalogowanie się do Mój Orange adresem mailowym oraz hasłem. Celem zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa rekomendujemy, by funkcja autoryzacji SMS była włączona.

– przypomina Orange

W przypadku konta Mój Orange na stronie www.orange.pl, należy po zalogowaniu się przejść do zakładki Ustawienia, a następnie wybrać kolejno Zabezpieczenia, Autoryzacja SMS. Zobaczysz tam swój aktualny numer do autoryzacji. Aby go zmienić, wybierz Zmień numer. Jeśli masz włączoną dodatkową autoryzację SMS, podaj kod, który otrzymasz SMS-em na obecny numer,

Po uwierzytelnieniu kodem SMS, wprowadź nowy numer. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zmiany kodem, który Orange wyśle na nowy numer.

Zobacz: Orange zrezygnował z kontrowersyjnej opłaty. Teraz oddaje pieniądze

Zobacz: Orange rozdaje kody. Nic tylko korzystać

Ankieta Czy uważasz, że wprowadzenie obowiązkowej autoryzacji SMS przy logowaniu się do konta w Mój Orange to dobry pomysł? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange