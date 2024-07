Orange rozdaje kody. Nic tylko korzystać

Orange ma nowy prezent. Można go odebrać w aplikacji – to kod, który pozwoli sporo zaoszczędzić na zakupach w internecie. Warto zajrzeć, bo voucher ma długi okres ważności, można go więc zrealizować, gdy będzie potrzeba.

Środek tygodnia to nowa okazja w cyklicznej akcji „Środy z mój Orange”. Co jest nią tym razem? Gigabajty? Darmowa usługa operatora? Dziś operator proponuje coś innego: do 30% rabatu na produkty marki Philips. To może być dobra okazja, by kupić coś dla siebie lub bliskiej osoby – duża część promocyjnych produktów może zainteresować zwłaszcza panie.

Orange: odbierz kod na rabat do 30% w sklepie Philips

Promocja dotyczy produktów do pielęgnacji ciała i włosów Philips, obejmuje także ofertę marki Sonicare, a także artykuły dla dzieci i matki marki Avent. Do wyboru są więc tańsze suszarki do włosów, prostownice czy depilatory (to w sekcji Dla Niej), a także maszynki do golenia, golarki, multigroomy czy trymery do brody (w sekcji Dla Niego). Warto też zwrócić uwagę na szczoteczki soniczne Sonicare, a także elektroniczne nianie Philips Avent.

Żeby skorzystać z okazji, trzeba wejść do aplikacji „Mój Orange” i kliknąć baner akcji w zakładce „Dla Ciebie”. Znajduje się tam pole z voucherem do odebrania. Później wystarczy wejść na stronę sklepu Philips, co ułatwia link w aplikacji.

Voucher pozwala kupić produkty z rabatem 15% na stronie Philips, ale też na pełną ofertę. Aby uzyskać maksymalny rabat 30%, trzeba aktywować otrzymany kod po wybraniu produktów ze zniżką 15% i dodaniu ich do koszyka. Kod pozwalający uzyskać 30% zniżki działa wyłącznie przy produktach z sekcji Promocje Specjalne (Dla Niej, Dla Niego. Dla Was). Można kupić wiele produktów, ale każdy tylko w jednym egzemplarzu. Maksymalna wartość koszyka przed zniżką to 5000 zł.

Kod należy odebrać do przyszłego wtorku, 16 lipca, ale voucher zachowuje ważność do końca roku – można więc go odebrać teraz, a zrealizować, gdy będzie do tego odpowiednia okazja.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), Orange

Źródło tekstu: Opracowanie własne