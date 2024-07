Orange: trzy miesiące wszystkiego za darmo

Orange wystartował z nową promocją na lato. Użytkownicy, którzy przeniosą numer do oferty subskrypcyjnej w nju, będą mogli przez trzy miesiące korzystać ze wszystkich usług za darmo.

Podobna zachęta istnieje już w nju mobile od maja 2023 roku, jednak dotąd dotyczyła tylko ofert abonamentowych. Teraz promocja dla klientów przenoszących swój numer do nju dostępna jest także w ofercie subskrypcyjnej.

Korzystając z okazji, nowi klienci nju za pierwsze trzy miesiące korzystania zapłacą 0 zł, dzięki czemu przez całe wakacje nie będą się musieli martwić o wydatki na internet i rozmowy.

Trzy miesiące za darmo w nju – jak skorzystać?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy przenieść numer od innego operatora do oferty nju subskrypcja. W niej za 29 zł na miesiąc użytkownik zyskuje 60 GB na początek, a później nawet do 180 GB za staż. Rozmowy, SMS-y, MMS-y są bez limitu, a do tego telewizja mobilna w pakiecie podstawowym.

Zalety oferty nju subskrypcja to: brak umowy terminowej, oddzielne gigabajty na każdy numer, możliwość skorzystania z eSIM, telewizja mobilna dostępna w cenie opłaty miesięcznej oraz nowoczesna aplikacja do zarządzania usługami

– zachwala Orange.

Promocja obowiązuje do 15 stycznia 2025 r. Orange zachęca też do skorzystania z dodatkowych bonusów. Na jednym koncie można mieć do pięciu numerów. Jeżeli jest ich więcej niż dwa, to już po 3 miesiącach opłata wyniesie tylko 19 zł za każdy, a maksymalna paczka internetu na jeden numer to nawet 180 GB. Jeśli dodatkowo klient zdecyduje się dokupić nju światłowód, to jeden numer będzie kosztował tylko 16 zł.

Żeby skorzystać z oferty, należy wejść na tę stronę: https://www.njumobile.pl/oferta/abonament-mono/29-subskrybcja.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska