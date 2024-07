Orange ma nowe stacje 5G w paśmie C. Jest ich prawie 1900

Orange rozbudowuje zasięg 5G w paśmie C. Pomarańczowy operator nie narzucił sobie takiego tempa jak T-Mobile, ale konsekwentnie uruchamia nowe stacje bazowe.

Rzecznik sieci Orange, Wojtek Jabczyński, podał dziś na platformie X najnowsze informacje o postępach pomarańczowej sieci w rozbudowie 5G w paśmie C (3,6-3,7 GHz).

Orange zbliża się do 1900 stacji 5G w paśmie C

Obecnie Orange Polska ma już 1897 stacji w paśmie C.

Mamy już 1897 stacji #5G działających w paśmie C, na których klienci @Orange_Polska mogą korzystać z mobilnego internetu o prędkości nawet ponad 1 Gb/s

– podał Wojtek Jabczyński na paltfomie X.



Pomarańczowy operator uruchomił je ostatnio m. in. w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Radzyniu Podlaskim, Sosnowcu, Wągrowcu i Zielonej Górze.

Orange nie informuje o rozbudowie zasięgu szybkiego 5G tak często, jak T-Mobile, więc trudno oszacować tempo prac. W drugiej połowie maja operator mówił o 1725 działających stacjach z 5G w paśmie C, co oznacza, że w ponad pięć tygodni do sieci dołączono 172 nowe obiekty.

Dla porównania – kilka dni temu T-Mobile podawał, że ma 2571 stacji 5G w paśmie C. Obydwaj operatorzy ruszyli z 5G w tym standardzie tego samego dnia, 19 stycznia 2024 r.

Na start w styczniu pomarańczowy operator uruchomił około tysiąca stacji bazowych w 12 miastach. Od tego czasu włączył prawie 900 obiektów z 5G w paśmie C. Orange obiecuje, że do końca roku zwiększy liczbę stacji do 3 tysięcy, co zapewni dostępność usług dla ponad 25% populacji Polski w 350 miastach i miejscowościach w całym kraju.

Strategia Orange zakłada, że stacje 5G w paśmie C będą uruchamiane tam, gdzie są największe potrzeby na zwiększenie zasięgu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie sieć jest najbardziej przestarzała, a więc niekoniecznie w największych aglomeracjach miejskich. Zgodnie z tym podejściem, w ostatnim czasie Orange uruchomił 5G w pasmie C na 39 stacjach bazowych na obszarach turystycznych – między innymi w Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Stegnie, Mielnie i Świnoujściu, a także w Zakopanem, Szklarskiej Porębie czy Jeleniej Górze.

Zobacz: T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej. W czerwcu postawił ich ponad 100

Zobacz: Orange wzmocnił swoją sieć. Pomarańczowi są gotowi na wakacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne