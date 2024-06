T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej. W czerwcu postawił ich ponad 100

T-Mobile nie zatrzymuje się i konsekwentnie rozbudowuje 5G w paśmie C, czyli usługę oferowaną pod nazwą 5G Bardziej. W czerwcu przybyło wiele nowych stacji.

T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C w styczniu 2024 r. Od tego czasu operator zwiększa zasięg, a już w marcu przekroczył pułap 2 tysięcy stacji bazowych, co było jego deklarowanym celem. Na tym jednak nie poprzestał i co miesiąc uruchamiał nowe obiekty.

Ile T-Mobile ma stacji 5G w paśmie C?

Obecnie T-Mobile ma 2571 stacji 5G w paśmie C. W ostatnim tygodniu oddał do użytku 31 nowych, działających obiektów. Pozwoliło to poprawić zasięg w Lesznie, Poznaniu i Toruniu. W zasięgu 5G Bardziej znalazły się też nowe miejscowości: Milówka, Pasłęk i Skoków.

W sumie w czerwcu T-Mobile włączył do teraz 101 stacji 5G Bardziej. Zasięg polepszył się także w Bytomiu, Częstochowie, Chorzowie, Krakowie, Opolu i Tarnowie. Magentowa sieć 5G dostała także do Gryfic, Lubiewia i Jastrzębia-Zdroju.

Z 5G Bardziej mogą korzystać wszyscy klienci usług abonamentowych T-Mobile (z taryfą T) oraz użytkownicy ofert prepaid: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.

