Przenieś numer do T-Mobile i zyskaj nawet 12 miesięcy za 0 zł

T-Mobile chwali się, że ma dobrą sieć i daje gwarancję satysfakcji z korzystania z niej. Magentowi kuszą też do przenoszenia numerów do ich sieci, oferując nawet 12 miesięcy abonamentu za 0 zł.

Testuj usługi T-Mobile bez zobowiązań

T-Mobile chwali się, że zapewnia najlepsze doświadczenia, niezależnie od rodzaju usług, na które się zdecydujemy. W ramach ofert dostępnych w magentowej sieci, można wybrać dowolną, odpowiednią dla siebie – od abonamentu komórkowego, przez Internet mobilny, Internet domowy i Internet światłowodowy, aż po pakiety telewizyjne. Każdy konsument może zawrzeć umowę na świadczenie tych usług z gwarancją satysfakcji z sieci. Umożliwia ona testowanie ich przez 30 dni bez zobowiązań.

Jeśli klient nie będzie zadowolony, ma prawo odstąpić od zawartej umowy i umowy sprzedaży urządzenia w ciągu 30 dni od ich zawarcia. Wystarczy w tym celu złożyć oświadczenie o odstąpieniu:

w dowolnym kanale sprzedaży – w przypadku umów bez urządzeń,

w miejscu, w którym umowa została zawarta – jeśli testowanie magentowej sieci wiązało się z zakupem sprzętu (ten należy zwrócić przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu z umów).

Po złożeniu oświadczenia w terminie 30 dni, abonent otrzyma zwrot poniesionych kosztów: abonamentu, opłaty za telefon i opłaty aktywacyjnej.

Przenieś numer i zyskaj nawet 12 miesięcy za darmo

T-Mobile zachęca do przenoszenia numerów do magentowej sieci. Operator obiecuje, że pomoże w załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych, gdy do zakończenia bieżącej umowy z innym operatorem pozostał nawet rok.

W momencie zawarcia z T-Mobile umowy na przeniesienie numeru komórkowego, klienci nie zapłacą abonamentu za korzystanie z magentowej sieci nawet przez 12 miesięcy, do czasu przeniesienia numeru. Jedyny abonament, który będą wtedy płacić, to ten u dotychczasowego operatora. W tym czasie T-Mobile przyznaje numer tymczasowy, dający dostęp do usług świadczonych przez operatora w ramach zawartej umowy, także do sieci 5G.

W ten sposób można dysponować 2 aktywnymi kartami SIM, a dostęp do sieci T-Mobile uzyskać za 0 zł nawet przez 12 miesięcy. Zależy to od tego, kiedy dokładnie złoży się wniosek o przeniesienie numeru komórkowego u swojego obecnego operatora.

Podpisując z T-Mobile Polska umowę na przeniesienie numeru komórkowego, można kupić nowy smartfon w atrakcyjnej cenie. A dla jeszcze większej wygody, podczas jednego spotkania z konsultantami w magentowych salonach, można dokonać przeniesienia nawet kilku numerów z różnymi datami zakończenia bieżących kontraktów od innego operatora.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile