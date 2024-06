T-Mobile tnie ceny. „Wprowadzamy prawdziwą rewolucję”

T-Mobile ogłasza obniżki cen usług w roamingu na świecie w strefach 1B i 2, a więc w krajach jak Egipt, Albania, Szwajcaria czy Wielka Brytania. „Wprowadzamy prawdziwą rewolucję” – zachwala operator.

T-Mobile wprowadza tańsze połączenia, SMS-y, MMS-y i przede wszystkim internet w cenie 49 zł za 1 GB. Wszystkie wydatki można na bieżąco kontrolować w aplikacjach „Mój T-Mobile”, „Moja Heyah” i „Red Bull MOBILE”.

Nowe stawki połączeń w roamingu w strefie 1B i 2 obowiązują zarówno klientów indywidualnych (klienci abonamentowi taryf T i T-Data), jak i biznesowych (Magenta Biznes, Jump proFirma lub DATA JUMP). Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.

Schemat cen usług roamingowych w strefach roamingowych 1B, 2 i 3:

W ofertach abonamentowych klienci taryf T i T-Data oraz taryf biznesowych (Magenta Biznes, Jump proFirma lub DATA JUMP), wyjeżdżający do stref roamingowych 1B i 2 (to m.in.: Szwajcaria, Albania, Czarnogóra, Brazylia, Chiny, Turcja i Egipt), na dobry początek otrzymują bezpłatnie w każdym cyklu rozliczeniowym 5 MB, następnie za pierwszy 1 GB zapłacą jednorazowo 49 zł. Po jego wykorzystaniu cena to nadal 49 zł za 1 GB rozliczany proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB.

W przypadku klientów Red Bull MOBILE cena za 1 GB wynosi również 49 zł (rozliczane proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB).

Klienci ofert przedpłaconych T-Mobile na kartę (GO!), MIX (Frii MIX), Heyah kartę (Dniówka), tuBiedronka za zużycie 1 GB danych za granicą zapłacą 99 zł (rozliczane proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB), ale mogą również płacić mniej. Wystarczy aktywować dodatkowy pakiet 1 GB za 49 zł ważny przez 30 dni.

Dodatkowe pakiety internetu w roamingu

Dla klientów korzystających z usług głosowych, objętych nową ofertą roamingową, dostępne są również dodatkowe pakiety internetu: 5 GB ważne przez 7 dni w cenie 99 zł oraz 10 GB ważnych przez 14 dni w cenie 149 zł.

Włączenie dodatkowego pakietu danych w roamingu możliwe jest we właściwej aplikacji („Mój T-Mobile”, „Moja Heyah”, „Red Bull MOBILE”). Każdy użytkownik może na bieżąco śledzić stan zużycia danych i dokupić dodatkowe pakiety internetu.

Więcej informacji o szczegółach oferty roamingu w T-Mobile można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/c/informacje-i-pomoc/roaming-i-zasieg/polaczenia-poza-UE oraz w regulaminach:

Zobacz: T-Mobile zmienia warunki. Sprawdź szczegóły

Zobacz: T-Mobile jest jeszcze Bardziej! Prawdziwe 5G na kolejnych stacjach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile