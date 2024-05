Orange rozbudowuje 5G w paśmie C i powoli goni za T-Mobile

Orange poinformował o nowych stacjach 5G w paśmie C. Do liczby, jaką oferuje T-Mobile, sporo brakuje, jednak pomarańczowy operator powoli realizuje swój plan.

Rzecznik Orange, Wojtek Jabczyński, podał na platformie X informację o najnowszych osiągnięciach pomarańczowej sieci w rozbudowie 5G w paśmie C (3,6-3,7 GHz).

Prawie 350 nowych stacji 5G w Orange

Obecnie w Orange Polska działa już 1725 stacji 5G z internetem o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Operator przekonuje, że cały czas dołącza kolejne miasta i miejscowości, a ostatnio szybka sieć mobilna pojawiła się m.in. w Częstochowie, Kielcach, Koszalinie, Tychach, Szczytnie, Płocku i Radomiu.

Jak szybko Orange rozbudowuje swoją sieć? Operator nie chwali się osiągnięciami tak często, jak T-Mobile, który robi to co tydzień, ale nieco ponad miesiąc temu (18 kwietnia) rzecznik pomarańczowej sieci informował o 1379 stacjach 5G. Od tego czasu przybyło więc 346 stacji.

Dla porównania T-Mobile Polska, który dzieli stacje bazowe z Orange, kilka dni temu informował, że ma już 2187 stacji 5G w paśmie C.

Orange wystartował z szybkim 5G 19 stycznia 2024 r., odpalając około tysiąca stacji bazowych w 12 miastach. Od stycznia włączył więc około 700 obiektów z 5G w paśmie C. Pomarańczowi obiecują, że do końca roku zwiększą liczbę stacji do 3 tysięcy, co zapewni dostępność usług dla ponad 25% populacji Polski w 350 miastach i miejscowościach w całym kraju. Strategia Orange zakłada, że stacje 5G w paśmie C będą uruchamiane tam, gdzie są największe potrzeby na zwiększenie zasięgu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie sieć jest najbardziej przestarzała – czyli nie muszą to być największe aglomeracje miejskie.

