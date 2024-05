T-Mobile: nowe stacje 5G Bardziej. Poprawa zasięgu i nowe miasta

T-Mobile dalej rozbudowuje sieć 5G w paśmie C, czyli 5G Bardziej. Kolejny tydzień przyniósł poprawę zasięgu, choć tym razem liczba nowych stacji nie jest imponująca.

Dziś T-Mobile poinformował o postępach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C, którą operator nazwał 5G Bardziej. W ciągu ostatnich dni przybyło 8 nowych stacji. Dzięki temu poprawił się zasięg w Katowicach, Krakowie i Ostrołęce. Sygnał 5G Bardziej dostępny jest teraz także w dwóch nowych miejscowościach: w Koconiu i Ustanowie. W sumie magentowy operator ma już 2187 stacji bazowych z 5G w paśmie C.

Liczba nowych stacji nie jest imponująca, ale takie tempo rozbudowy nie jest normą w T-Mobile. Dla porównania w pierwszym tygodniu maja operator uruchomił aż 54 nowych stacji z 5G w paśmie C. Wtedy poprawił zasięg w Częstochowie, Raciborzu i Siemianowicach Śląskich, a także dostarczył sygnał w Brzegu, Świdniku i Wodzisławiu Śląskim.

T-Mobile oferuje 5G w paśmie C od stycznia 2024 r., a na początku marca operatorowi udało się osiągnąć liczbę 2 tysięcy stacji w tym standardzie. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.

Z 5G Bardziej mogą korzystać wszyscy klienci usług abonamentowych T-Mobile (z taryfą T) oraz użytkownicy ofert prepaid: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile