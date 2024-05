T-Mobile: 5G Bardziej we wszystkich prepaidach. Jest też w Heyah

T-Mobile poformował o nowych szczegółach promocji na dostęp do szybkiej sieci 5G w paśmie C, czyli 5G Bardziej, dla klientów ofert na kartę. Co ważne, oferta dotyczy także Heyah.

O dostępie do 5G Bardziej w ofertach T-Mobile na kartę i Mix pisaliśmy już pod koniec kwietnia, gdy operator zamieścił na swojej stronie suchy komunikat na ten temat. Dziś T-Mobile podał nowe szczegóły i ważną informację, że okazja dotyczy także użytkowników ofert Heyah.

W skrócie oznacza to, że do końca września 2024 r. T-Mobile daje możliwość korzystania ze swojej sieci 5G Bardziej wszystkim klientom T-Mobile na kartę, MIX, Heyah na kartę oraz Heyah MIX bez względu na posiadaną ofertę.

Z okazji uruchomienia 5G Bardziej w styczniu, T-Mobile przygotował kilka ofert, które miały zachęcać do korzystania z nowego standardu sieci – w tym udostępnił klientom prepaid możliwość testowania 5G Bardziej do końca kwietnia. Teraz, od początku maja operator przedłuża tę ofertę bez żadnych dodatkowych warunków, na dotychczasowych zasadach do końca września 2024 r.

Majówki nie przedłużymy, ale dostęp do sieci 5G Bardziej wszystkim klientom ofert prepaid - owszem. 🔥 Aż do września w T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Heyah MIX oraz MIX możesz testować zasięg i możliwości 5G Bardziej. 💗

Sprawdź szczegóły 👉 https://t.co/Xt8kSPhMYF pic.twitter.com/pbY3Sln7c5 — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) May 2, 2024

Dzięki temu klienci korzystający z ofert T-Mobile na kartę i MIX oraz Heyah na kartę i Heyah MIX otrzymują dostęp do sieci 5G Bardziej już podczas majówki, a także w czasie wakacji. Maksymalna prędkość pobierania danych w 5G w paśmie C we wszystkich ofertach sięga nawet 1100 Mb/s, jednak gdy sieć jest mocno obciążona, T-Mobile obiecuje przynajmniej 400 Mb/s.

Aktywacja jest automatyczna i klienci nie muszą podejmować żadnych działań, by cieszyć się szybkością nowej magentowej sieci 5G – wystarczy być w T-Mobile oraz mieć smartfon obsługujący technologię 5G.

Pełne zasady testowania 5G Bardziej w ofertach prepaid przedstawiają te dokumenty: T-Mobile na kartę i MIX, Heyah na kartę i Heyah MIX.

