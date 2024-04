T-Mobile zmienia zasady umów. Termin wyznaczono na 2 czerwca

T-Mobile wprowadza zmianę w ofercie T-Mobile na kartę oraz w systemie Mix. Operator przedłuża promocję „Internet 5G i 5G Bardziej – Testuj” i automatycznie otwiera dostęp do nowych technologii bez konieczności aktywacji.

T-Mobile w styczniu 2024 r. włączył 5G w paśmie C (3,7-3,8 GHz), a już na początku marca udało mu się osiągnąć duży zasięg ponad dwóch tysięcy stacji z szybkim internetem mobilnym ponad 1 Gb/s. By bardziej zachęcić klientów do korzystania z 5G w paśmie C, operator wprowadza kolejne promocje z dostępem do nowej technologii.

T-Mobile automatycznie otwiera dostęp do 5G i 5G Bardziej

T-Mobile poinformował dziś o zmianach w umowach wykonywanych w ofercie T-Mobile na kartę oraz w systemie Mix. Chodzi o promocję „Internet 5G i 5G Bardziej – Testuj”, która w pierwszej wersji została wprowadzona 1 lutego 2024 r. i obwiązywała do dziś.

Zmiany w umowach formalnie nastąpią z dniem 2 czerwca 2024 r. Jednak jak wynika z warunków oferty, już od 1 maja 2024 r. klienci ofert T-Mobile na kartę i Mix otrzymują, bez konieczności zlecania aktywacji, dostęp do technologii 5G i 5G Bardziej w sieci T-Mobile oraz dostęp do technologii 5G w sieci operatora zagranicznego w roamingu, z którym T-Mobile ma zawartą odpowiednią umowę.

Nowe zasady będą obowiązywać do 30 września 2024 r. To samo dotyczy klientów, którzy wybiorą T-Mobile na kartę lub Mix od 1 maja 2024.

Szacunkowe maksymalne prędkości, przy braku ruchu internetowego innych użytkowników, dla technologii 5G i 5G Bardziej wynoszą:

5G w paśmie C: pobieranie 1100 Mb/ s i wysyłanie 100 Mb/s ,

s i wysyłanie , 5G w 2100 MHz: pobieranie 650 Mb/s i wysyłanie 50 Mb/s.

Operator zastrzega, że przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego innych użytkowników prędkości transferu danych znacznie spadną i mogą wynosić szacunkowo do 400 Mb/s w paśmie C i do 200 Mb/s w 2100 MHz.

Zmiany w systemie teleinformatycznym T-Mobile następują od 1 maja 2024 r., a zmiany w umowie nastąpią 2 czerwca 2024 r. Operator rutynowo przypomina, że kto ich nie akceptuje, może do tego dnia wypowiedzieć umowę w trybie przewidzianym jej postanowieniami. Jeśli klient skorzysta z tego uprawnienia w systemie Mix przed końcem czasu określonego w umowie, T-Mobile przysługiwać będzie uprawnienie do żądania odszkodowania przewidzianego jej postanowieniami na taką okoliczność.

