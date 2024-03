T-Mobile ma ponad 2000 stacji z 5G Bardziej

T-Mobile Polska kontynuuje rozbudowę swojej sieci 5G w pasmie C, uruchamiając kolejne stacje bazowe z 5G Bardziej. Magentowi mają ich już ponad 2 tysiące.

Po ubiegłorocznej aukcji 5G, magentowy operator zgarnął 100-megahercowy blok częstotliwości z zakresu od 3,7 do 3,8 MHz. W styczniu T-Mobile Polska ruszył z uruchamianiem usług 5G z wykorzystaniem nowych zasobów radiowych pod marką 5G Bardziej. Na początek operator uruchomił 1448 stacji bazowych z 5G w pasmie C, obiecując jednocześnie, że w ciągu najbliższych dni uruchomi ich łącznie 2000, co pozwoli objąć zasięgiem prawdziwego 5G ponad 26% populacji. Cel ten właśnie się udało zrealizować.

W ciągu niespełna dwóch i pół miesiąca T-Mobile udostępnił swoim klientom łącznie 2003 stacje bazowe z 5G Bardziej. To efekt przygotowań rozpoczętych jeszcze na początku 2023 roku i konsekwentnej realizacji planów inwestycyjnych. Jak wyjaśniają Magentowi, rozwój sieci 5G to nie tylko indywidualne korzyści dla nas wszystkich, ale też nowe możliwości dla cyfrowej transformacji Polski. Dzięki wprowadzeniu 5G Bardziej, T-Mobile oferuje Internet mobilny o prędkościach sięgających 1 Gb/s. Umożliwia to klientom operatora korzystanie z najbardziej zaawansowanych usług internetowych w najlepszej jakości.

Liderem pod kątem liczby stacji bazowych pozostaje Warszawa (306 stacji bazowych 5G), a na podium plasują się jeszcze Kraków (140) i Poznań (129). T-Mobile uruchamia jednak 5G Bardziej nie tylko w największych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach. Magentowe 5G w pasmie C dostępne już jest w ponad 370 lokalizacjach w całej w Polsce.

Z oferty 5G Bardziej w T-Mobile mogą już korzystać wszyscy klienci usług abonamentowych (z taryfą T) oraz użytkownicy aktualnych ofert przedpłaconych: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

Start sieci piątej generacji świętujemy z naszymi klientami, dając im możliwość skorzystania z prezentu w postaci bezpłatnego dostępu do nielimitowanego Internetu w smartfonie. Wystarczy do końca kwietnia aktywować tę usługą w aplikacji Mój T-Mobile w ramach programu Magenta Moments – od tego momentu nawet przez 30 dni do dyspozycji klientów będzie doskonałej jakości nielimitowany Internet 5G Bardziej.

– informuje T-Mobile Polska

T-Mobile oferuje również klientom dostęp do Internetu o szybkości nawet do 1 Gb/s w nowej odsłonie Internetu domowego BEZ LIMITU z anteną zewnętrzną bez limitu gigabajtów i bez ograniczeń prędkości dla wszystkich tych, którzy są w zasięgu nowej sieci. A dla tych, którzy muszą jeszcze nieco poczekać na uruchomienie kolejnych magentowych stacji bazowych 5G Bardziej, magentowy operator przygotował ofertę Internetu domowego z prędkością do 300 Mb/s.

Sieć 5G to także ogromne korzyści i jeszcze lepsze doświadczenia dla biznesu. Dlatego wszystkim klientom, którzy korzystają z oferty MagentaBIZNES z limitem prędkości, T-Mobile do końca marca zdjął limity prędkości.

