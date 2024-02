T-Mobile przyspiesza z rozbudową 5G. Kilkaset nowych stacji

T-Mobile jest już coraz bliższy realizacji planu na dwa tysiące stacji 5G w paśmie C. Rozbudowa zasięgu mocno przyspieszyła.

Aż 332 nowe stacje z 5G w paśmie C – tyle obiektów aktywował T-Mobile w ciągu ostatniego tygodnia. Rozbudowa sieci nabrała tempa, więc plan na najbliższe tygodnie, który zakłada uruchomienie 2000 stacji i objęcie szybkim 5G aż 26% populacji, stał się bardziej realny.

Nowy standard sieci mobilnej oferowany jest przez magentowego operatora pod nazwą 5G Bardziej i dostarczany w paśmie C na częstotliwościach od 3700 do 3800 MHz, co podczas pobierania pozwala osiągnąć prędkości rzędu 1 Gb/s. T-Mobile startował z 5G Bardziej 19 stycznia, oferując na start 1448 stacji bazowych.

Od tego czasu operator rozbudowywał sieć, ale niezbyt szybko – uruchamiał maksymalnie 10 stacji na tydzień.Ostatnio, 21 lutego informował, że szybkie 5G oferowane jest na 1515 stacjach bazowych. Teraz jednak przyspieszył, a dzięki nowym pozwoleniom radiowym włączył do 5G Bardziej 332 stacje, a łączna liczba obiektów w paśmie C wynosi już 1846.

Rozbudowa pozwoliła T-Mobile zwiększyć zasięg w Katowicach, Gdyni, Toruniu, Białymstoku i Zamościu. Zasięg 5G Bardziej zyskały także nowe miasta: Jastarnia, Wieliczka, Mikołajki, Łańcut, Szczecin i Augustów.

T-Mobile wciąż trzyma się planu na 2 tysiące stacji 5G Bardziej uruchomionych „w ciągu najbliższych tygodni” i po takim przyspieszeniu nie ma już wątpliwości, że faktycznie jest to jak najbardziej realne.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl