T-Mobile włączył 5G na nowych stacjach. Kolejne miasta w zasięgu

Powoli do przodu – T-Mobile poinformował o kolejnych stacjach bazowych, na których dostępna jest usługa 5G Bardziej, czyli szybkie 5G w paśmie C.

T-Mobile uruchomił sieć komórkową piątej generacji w paśmie C w styczniu, równolegle z Orange. Usługa oferowana jest pod nazwą 5G Bardziej i dostarczana na częstotliwościach od 3700 do 3800 MHz, co pozwala osiągnąć 1 Gb/s podczas pobierania – a niekiedy nawet więcej.

Gdy T-Mobile startował ze swoją nowością 19 stycznia, zaoferował 5G na 1448 stacjach bazowych. Od tego czasu operator podawał nowe dane o kolejnych włączeniach – z informacji sprzed tygodnia wynikało, że w T-Mobile działało 1505 stacji bazowych z 5G. A jak jest teraz?

T-Mobile: 1515 stacji z 5G Bardziej

W dzisiejszym wpisie na platformie X magentowy operator pochwalił się liczbą 1515 działających stacji bazowych, co oznacza 10 nowych uruchomień.

T-Mobile dotarł z sygnałem 5G do trzech nowych miast. Są to Błonie, Grodzisk Mazowiecki i Zgierz. Poprawił się również sygnał w Łodzi, Kielcach, Płocku, Sosnowcu i Włocławku.

🗼 1515 działających stacji bazowych, w tym 10 nowych

✅ Błonie, Grodzisk Mazowiecki i Zgierz w zasięgu

🌐 Poprawiony sygnał w Łodzi, Kielcach, Płocku, Sosnowcu i Włocławku

— T-Mobile Polska (@TMobilePolska) February 21, 2024

Biorąc pod uwagę liczbę uruchomionych obiektów (10 stacji na 8 miast), zasięg nie zwiększył się w sposób spektakularny, ale T-Mobile nie rezygnuje ze swojego ambitnego planu na najbliższe tygodnie, czyli 2000 stacji i 26% populacji w zasięgu 5G Bardziej. Do założonego minimum operatorowi brakuje więc 485 obiektów, co w obecnym tempie zajmie ponad rok.

