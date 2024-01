T-Mobile ma pełne 5G. Nazywa się 5G Bardziej

1 Gb/s dla każdego w T-Mobile - ruszyła prawdziwa sieć 5G w paśmie 3,7-3,8 GHz. Oprócz większej szybkości, sieć ma aż trzykrotnie większą pojemność niż sieci poprzednich generacji.

Dla kogo prawdziwe 5G w T-Mobile?

Możliwość skorzystania z jakości 5G Bardziej otrzymają dziś klienci wszystkich aktualnych głosowych ofert abonamentowych w T-Mobile dla klientów indywidualnych. To samo dotyczy klientów ofert MagentaBIZNES oraz klientów ofert korporacyjnych.

Dostęp do 5G Bardziej zyskają także klienci aktualnych ofert przedpłaconych: na doładowania (T-Mobile MIX) oraz Red Bull MOBILE, a także na kartę (oferty M, M+UA oraz L). Dodatkowo w ramach promocji od 1 lutego do 30 kwietnia z dostępu do 5G Bardziej będą mogli bez dodatkowych opłat korzystać wszyscy dotychczasowi klienci umów przedpłaconych (T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz T-Mobile MIX).

Gdzie złapiesz zasięg 5G Bardziej?

Pełnią możliwości sieci 5G Bardziej mogą już cieszyć się pierwsi mieszkańcy Poznania, Piły, Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Radomia, Częstochowy, Warszawy i wielu innych miejscowości w całym kraju, ale to dopiero początek. Na tę chwilę zasięg obejmuje 1448 stacji bazowych, a w ciągu najbliższych dni liczba stacji dostarczających sygnał nowej sieci przekroczy 2000, obejmując ponad 26% populacji kraju. Mapa zasięgu sieci 5G Bardziej dostępna jest pod tym adresem.

