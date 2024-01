Prawdziwe 5G już działa. Operatorzy uruchamiają pasmo C

Styczeń to miesiąc, który ma przynieść długo oczekiwany start 5G w paśmie C (3,4-3,8 GHz), czyli potocznie mówiąc „prawdziwym 5G” o prędkości do 1 Gb/s. Choć formalnie sieci w nowym standardzie jeszcze nie są dostępne, nasi Czytelnicy już odnotowali działanie pierwszych nadajników.