Lejek na 5G Bardziej w T-Mobile na kartę? Wiemy, gdzie leży problem

Czy T-Mobile stosuje lejek na prędkość 5G w swojej ofercie na kartę? Dzięki zgłoszeniu naszego Czytelnika magentowy operator znalazł problem, który powodował przycinanie przepustowości.

T-Mobile odpalił 5G Bardziej, czyli "prawdziwe 5G" na częstotliwościach z zakresu 3,7-3,8 GHz (pasmo C), również dla użytkowników swoich ofert na kartę. W regulaminie zastrzegł jednak, że w razie dużego obciążenia sieci, maksymalna prędkość może być ograniczona do 400 Mb/s w przypadku 5G Bardziej oraz do 200 Mb/s w przypadku 5G w pasmie 2100 MHz.

Jeden z naszych Czytelników zauważył coś, co mogło świadczyć o tym, że T-Mobile nakłada dodatkowy lejek na prędkość sieci 5G w ofercie na kartę. Co ciekawe, ograniczenie prędkości minęło bez śladu po aktywacji bezpłatnej paczki nielimitowanego Internetu, ważnej przez 28 dni, z którego mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile na kartę. Gdy swoje spostrzeżenia zgłaszał do biura obsługi magentowego operatora, tam jak mantrę słyszał, że wszystko jest OK, a ograniczenie prędkości wynika z dużego obciążenia sieci. Wskazówkę związaną z darmowym pakietem internetowym, którego włączenie problem likwidowało, pomijano.

Oddzwoniło do mnie z BOK T-mobile w sprawie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące ograniczenia prędkości na kartach pre-paid/mix. I co? I nic - jest ok, działa zgodnie z regulaminem bo sieć może być obciążona. A g... tam obciążona - rozmowa jak ze ścianą. Nawet argument, że wystarczy uruchomić pakiet darmowego neta na 28 dni co powoduje zdjęcie "lejka" i jakimś cudem to mityczne "obciążenie" sieci znika, nic nie daje.

– napisał Czytelnik na Forum Telepolis.pl (pisownia oryginalna)

T-Mobile znalazł problem

O wyjaśnienie zgłaszanego przez Czytelnika problemu poprosiliśmy biuro prasowe T-Mobile Polska. Magentowi zaprzeczyli, że stosują jakikolwiek lejek w 5G Bardziej w ofercie na kartę i obiecali bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Dzięki temu okazało się, że problemem jest... system rozliczeniowy prepaid.

Bardzo dziękujemy za zgłoszenie tej sprawy. Kontaktujemy się właśnie z klientem, żeby przeprosić go za niedogodności. Okazało się, że nasz system rozliczeniowy prepaid nie nadąża czasem za prędkością 5G Bardziej i zdarza mu się powodować opóźnienia w pobieraniu kolejnych paczek danych. Dzieje się to wyłącznie w przypadku korzystania z najwyższych szybkości pobierania w naszej sieci, a aktywacja dowolnej darmowej, nielimitowanej paczki danych sprawia, że transmisja danych przyspiesza do pełnej prędkości.

– napisał Jakub Chajdak z T-Mobile Polska

T-Mobile znalazł problem i pracuje już nad jego usunięciem. A zanim to nastąpi, można włączyć bezpłatną nielimitowaną paczkę Internetu 5G Bardziej, którą użytkownicy magentowej oferty na kartę znajdą w aplikacji Mój T-Mobile.

Serdecznie przepraszamy też wszystkich klientów, którzy zaobserwowali u siebie podobny problem. Udało nam się go zidentyfikować, odtworzyć i pracujemy już nad jego usunięciem. Zapraszamy też wszystkich do uruchomienia bezpłatnej nielimitowanej paczki internetu 5G Bardziej dostępnej w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile – po jego aktywacji problem nie będzie występował. Gdyby stało się inaczej, prosimy o sygnał. Dostarczanie klientom usług najwyższej jakości to nasz najwyższy priorytet, a ten przypadek pokazuje, jak jedno zgłoszenie pomaga nam podnosić jakość usług dla wszystkich z nich.

– dodał Jakub Chajdak

