T-Mobile odpala 5G Bardziej na nowych stacjach

T-Mobile chce być liderem 5G w Polsce i wkrótce zamierza objąć zasięgiem ponad 26% populacji Polski. Jak przebiega realizacja tego planu? Operator pochwalił się działaniami z tygodnia.

Po zakończeniu aukcji na pasmo C dla telefonii 5G oraz wydaniu pozwoleń radiowych przez UKE polscy operatorzy wystartowali z komercyjnymi usługami w nowym standardzie. T-Mobile dostarcza je na w najatrakcyjniejszym paśmie 3700-3800 MHz, na które Magentowi wydali 496,837 mln zł.

To dopiero początek. T-Mobile ujawnił swoje bardzo ambitne plany na przyszłość. Operator chce być w Polsce liderem 5G, jak najszybciej udostępniając klientom największą liczbę stacji bazowych z 5G. Prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer, zdradził niedawno, że operator zamierza co roku przeznaczać na rozwój 5G większą część z miliarda złotych rocznych inwestycji.

Jak przebiega realizacja planów T-Mobile?

T-Mobile oficjalnie uruchomił usługi pod rynkową nazwą „5G Bardziej” 19 stycznia, odpalając nowe pasmo na 1448 stacjach bazowych. Do tej listy dołączają już kolejne miejsca, którymi operator chwali się z tygodniową regularnością. Po pierwszym tygodniu lutego operator poinformował o 10 nowych stacjach.

W kolejnym jednak T-Mobile zwolnił tempo. Jak dziś operator podał na platformie X (Twitter), w tym tygodniu przybyły 4 nowe stacje w sieci 5G Bardziej. Magentowi poprawili zasięg w Warszawie i Pruszkowie oraz dodarli z sygnałem 5G do Władysławowa. Łącznie w T-Mobile działa 1505 stacji bazowych z 5G.

Pędzi garść nowości o naszej sieci 5G Bardziej. W tym tygodniu:



🗼 Uruchomiliśmy 4 nowe stacje.

✔️ Poprawiliśmy zasięg w Warszawie i Pruszkowie.

🌊 Dotarliśmy z sygnałem 5G do Władysławowa.

🔝 Łącznie działa już 1505 stacji bazowych.



Choć tempo nie jest imponujące, operator przekonuje, że w najbliższych tygodniach łączna liczba stacji bazowych z 5G przekroczy dwa tysiące, co zapewni sygnał w ponad 26% populacji Polski.

Wpływ 5G w paśmie C na polski internet mobilny odnotował już pierwszy tegoroczny ranking SpeedTest.pl. Średnie prędkości 5G z użyciem pasma 3,6 GHz wynoszą obecnie ok. 400 Mb/s, a szczytowe sięgają 1,36 Gb/s. W kategorii 5G (we wszystkich pasmach) pierwsze miejsce z wynikiem 149,1 Mb/s należy do Orange, a T-Mobile jest drugi – 135,7 Mb/s. Magentowy operator zdobył za to pierwsze miejsce w pomiarach uwzględniających wszystkie standardy mobilnego internetu – 3G, 4G i 5G – osiągając średnią szybkość pobierania danych 62,4 Mb/s.

